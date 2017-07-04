«Мотовилиха» в депрессии

После выхода в предыдущем номере «Капитала» статьи «Дело на тридцать миллионов», в которой мы рассказывали об очередной попытке обанкротить «Мотовилихинские заводы», в нашу редакцию позвонили из пресс-службы предприятия и вежливо попросили крайне деликатно освещать тему, которая и без того «вгоняет в депрессию» семитысячный коллектив оборонного предприятия. И озвучили свою версию событий, изложенных в материале.

Во-первых, по словам заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению «МЗ» Андрея Синягина, «в настоящее время ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» находится в тяжёлом финансовом положении. Аналогичное заявление о банкротстве общества подавалось в суд и ранее.

Однако предприятие нашло выход из ситуации. Руководством предприятия рассматриваются варианты реструктуризации задолженности в рамках плана финансового оздоровления. Вся работа по оздоровлению предприятия будет проводиться в соответствии с действующим российским законодательством».

Во-вторых, нам объяснили связь между предыдущим местом работы нового гендиректора «Мотовилихи» Александра Анохина (АО «Спецремонт», субхолдинг группы «Гарнизон» Минобороны России) и его новым назначением.

Дело в том, что истинная деятельность «Спецремонта» из соображений секретности особо не афишируется, однако он занимается не только перечислением средств на выполнение госзаказа дочерним компаниям. Но главное не в этом, а в том, что «Спецремонт» к моменту прихода на него Анохина «лежал на боку», что ставило под угрозу выполнение гособоронзаказа.

После комплекса мер по финансовому оздоровлению предприятие заработало, а деятельность господина Анохина в качестве кризисного менеджера, как нас заверили, была высоко оценена и в Ростехе, и в Минобороны.

Соответственно, в качестве генерального директора «Мотовилихинских заводов» он призван выполнить ту же задачу. А вот какими средствами – это мы скоро увидим.

Во всяком случае, коллектив «МЗ» верит, что Ростех и оборонное ведомство не стали бы отправлять на завод очередного «эффективного менеджера» со столбиками золотых монет в глазах, как у дяди Скруджа из мультсериала «Утиные истории», а прислали действительно грамотного специалиста, нацеленного на безусловное обеспечение государственных интересов.

Борис АЛЕКСЕЕВ