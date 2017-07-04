«Госпиталь ветеранов превратили в богадельню», - считает пермяк, лежавший там пять раз

Об экономическом кризисе говорят много – считаю, что он является нормальным явлением при капитализме. Однако власти должны позаботиться о том, чтобы это явление серьёзно не повлияло на состояние общества.

У нас – повлияло, и очень. Наглядным примером могут служить последние случаи в здравоохранении, громкие дела с чиновниками. Тут поколотили врача, там врач – пациента.

Горячие головы уже предлагают принять закон о защите работников здравоохранения. Что же теперь, вооружить медработников дубинками? Но если говорить о защите, то это в первую очередь касается пациентов лечебных учреждений.

Сколько бед они получают ежедневно в лечебных учреждениях, и каждый раз находятся оправдания, стараются обвинить пациента.

Похоронил я жену и дочь, а помогли в этом лечебные учреждения. У дочери случился приступ желчнокаменной болезни, её прооперировали, и через два дня она скончалась.

Жена «прогибалась» в поликлинике, чтобы попасть на приём к врачам, а была необходимость попасть на лечение в стационар. Заработала инфаркт.

Пролежала две недели в больнице, её отправили домой, а через сутки – повторный инфаркт. Вот вам и качество медицинских услуг. Жизнь человека у нас совсем не ценится.

Теперь я хочу поведать о себе, о том, как лечили меня в краевом госпитале ветеранов. Раньше он был элитным учреждением в системе здравоохранения, а сейчас это какая-то богадельня.

Медицинские услуги поделили по разным статьям финансирования в одном учреждении. Седьмой этаж получает муниципальное финансирование, нижние этажи – страховое, а вперемешку – коммерческое.

Различие финансирования по этажам ведёт и к различию в качестве медицинских услуг. Это прямая дорога к злоупотреблениям.

В этом году я попал в госпиталь в пятый раз. У меня было направление в неврологическое отделение, но в приёмном отделении меня уговорили поменять моё направление на терапевтическое.

Вот так я оказался на «знаменитом» седьмом этаже. Лукавит начальник госпиталя А. В. Репников, которому я написал заявление, отвечая, что меня определили на седьмой этаж по причине моих заболеваний.

Контингент седьмого этажа формируется по возрасту, а не по признакам заболевания. В этом возрасте можно найти любые подходящие заболевания и имитировать лечение.

Врачи приёмного отделения не должны решать, в каком отделении лечиться пациенту. Это должен решать лечащий врач и в конечном итоге сам пациент. Лечение как услуга не должна быть навязанной.

Начальник госпиталя утверждает, что меня лечили. Но где тогда результат? У меня хроническая анемия средней тяжести. К январю прош-лого года гемоглобин в крови упал до 47, то есть в три раза меньше нормы.

В течение года поднялся гемоглобин до 116, а норма – 140. Ложась в госпиталь, надеялся, что войду в норму. Но никакого лечения анемии в этот раз в госпитале я не получил.

При моём заболевании необходима диета, но про это и говорить нечего. Так, суп с рыбой имел в своём составе крупу, овощи и бог знает что. За время пребывания в госпитале я потерял в весе почти два килограмма!

У меня даже случился обморок, и грипп здесь ни при чём, как объясняет начальник госпиталя. Хорошо хоть, ноги унёс из этого учреждения.

Этим письмом я обращаюсь к руководству региона с просьбой разобраться, как расходуются средства в краевом госпитале ветеранов!

Лев ПЛЯСОВ, читатель «Звезды», Пермь

