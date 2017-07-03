Технология расправы: в Чайковском уволили директора спорткомплекса как бы просто так

Новость об увольнении директора спортивного комплекса «Темп» в апреле этого года вызвала в Чайковском районе Пермского края широкий общественный резонанс. Напомним, просто так без повода был отставлен от должности Артём Гражданкин, занимавший свой пост 27 лет и развивавший СК буквально с нуля.

По поводу «без повода», извините за тавтологию, есть и официальная версия городской администрации: «в целях повышения эффективности управления учреждением при проведении мероприятий по оптимизации бюджетных средств учреждений физической культуры и спорта без снижения качества и объемов предоставляемых услуг для населения ПРИ ОТСУТСТВИИ (выделено «Звездой») виновных действий со стороны руководителя учреждения».

Многие известные горожане, а в особенности представители чайковской спортивной сферы, тогда резко осудили действия главы города Алексея Третьякова и направили ряд письменных обращений и ходатайств на имя губернатора и в краевую администрацию.

Было собрано около тысячи подписей. Сам уволенный, но пока не ушедший, в связи с нахождением на лечении, руководитель СК «Темп» Артём Гражданкин до сего дня хранил молчание, никак не комментируя причины своей отставки. В сегодняшнем интервью он впервые делится своим видением произошедших событий:

– Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в это непростое время: коллектив спортивного комплекса «Темп», коллег из других чайковских спортивных учреждений и просто неравнодушную общественность города. И хотя своего решения глава города по-прежнему не поменял, подобные массовые выступления стали красноречивым подтверждением того, что выдать желаемое за действительное в вопросе моего увольнения ему не удалось.

– То есть, по-вашему, оснований для увольнения нет?

– По крайней мере, они кардинально расходятся с теми, что сегодня преподносятся некоторыми чайковскими СМИ и, в частности, информационным сайтом «Чайковские новости». Не скрою, журналисты этого сайта неоднократно обращались ко мне за комментариями, но у меня нет никакого желания общаться с ними, заведомо зная, что информация либо не договаривается, либо вообще искажается. Особенно возмущают эти «храбрые» анонимные комментарии людей, либо не желающих разобраться в ситуации, либо пишущих под чью-то диктовку. В чьих интересах это делается, понятно. Выступить же в любом другом чайковском информационном издании у меня также возможности нет, поскольку сегодня всякая критика с моей стороны в адрес городской администрации будет воспринята как политический заказ. В то же время эффективность работы спортивного комплекса «Темп» сегодня подтверждена документально, в том числе и по итогам проведенного в 2016 году недешевого аудита, нанятого администрацией за счет средств городского бюджета. Он выявил больше вопросов к администрации, нежели к учреждению «Темп». Показатели же нашей работы – на виду. Вся статистика в открытом доступе. Начнем с бассейна, который дал начало всему спортивному комплексу. Только за 2016 год его посетило более 6 тысяч человек, а общее количество посещений превысило 64 тысячи. Причем радует, что в последнее время не пустует бассейн в утренние (раньше всегда считавшиеся «мертвыми») часы. С каждым годом увеличивается число желающих заниматься оздоровительным плаванием среди всех возрастов населения города и района – от малышей до пенсионеров. Является бассейн и кузницей профессиональных спортивных кадров. Среди воспитанников открытого в 1998 году при «Темпе» спортивного клуба «Дельфин» – члены российской сборной команды по плаванию, обладатели Кубка России, призеры и победители чемпионатов и первенств Приволжского федерального округа, всероссийских отборочных соревнований, товарищеских встреч и международных турниров. За время работы клубом «Дельфин» подготовлено 12 мастеров спорта РФ, два мастера спорта международного класса, множество кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. А уроженка Чайковского, воспитанница тренера Людмилы Малышевой, мастер спорта международного класса Мария Баклакова, став членом сборной олимпийской команды РФ, представляла наш город и страну на Олимпиаде в Лондоне. В составе сборной РФ по плаванию она будет участвовать и в предстоящей студенческой универсиаде в Пекине. Среди спортсменов-бодибилдеров, тренирующихся в тренажерном зале у Петра Коновалова, также есть уже призеры России и Европы. Между тем, бассейн «Темп» не сразу стал городским объектом спорта. Построенный 28 лет назад Чайковским заводом СК, он на протяжении долгих лет служил, своего рода, переходящим вымпелом от одного собственника к другому за расчеты между собой. При этом, подчеркну, собственной задолженности у бассейна никогда не было. Сначала он был передан от завода СК «Западуралбанку», затем от банка – Пермскому фонду обязательного медицинского страхования, а от фонда – Пермскому управлению федеральным имуществом. Наконец, после долгих судебных тяжб длиной в полтора года мы добились безвозмездной передачи бассейна от управления федеральным имуществом – городу. Новейшая история спортивного учреждения началась в 2010 году, когда после трагедии в Чусовом, где в однотипном нашему бассейне рухнула крыша и погибли люди, руководством тогда еще Пермской области было принято решение о выделении денежных средств на ремонт здания в Чайковском. И хотя, как потом выяснилось, трагедия произошла из-за многочисленных нарушений при строительстве и эксплуатации, нам удалось убедить краевые власти не только в замене металлических ферм кровли здания над большой ванной, но и в комплексной реконструкции бассейна. В результате, на затраченные на реконструкцию 19 млн средств местного бюджета удалось привлечь 57,5 млн рублей из бюджета края, на выходе получив совершенно новый спортивный объект с современнейшим оборудованием, по многим оценкам – один из лучших в крае. Сегодня уникальность бассейну добавляет построенный в непосредственной близости от него и соединенный с ним теплым переходом крытый каток с ледовым покрытием. Вообще-то объединение различных спортивных объектов в единый комплекс – это современная общероссийская тенденция. Такой подход позволяет значительно сэкономить средства при строительстве и дальнейшем содержании учреждений. К примеру, строительство автономного крытого катка в Чайковском обошлось бы на 70-80 млн рублей дороже. Берутся в расчет и габариты самого здания, и его «начинка», ведь помимо ледовой арены нужны зал силовой подготовки и зал хореографии, учебные классы, восстановительный спа-центр и т.д. В бассейне «Темп» уже на момент строительства катка было два спортзала (силовой тренажерный и для фитнеса), также две сауны, аудитории для учебных классов и т.д. А нынешней весной с помощью инвесторов открыт еще один зал – для занятий хореографией с фигуристами, танцев и йоги. Кроме того, важен при объединении двух учреждений под одной крышей и момент оптимизации, когда в бассейне и на катке работает один обслуживающий персонал.

Управленческий аппарат в спорткомплексе «Темп» с появлением собственного льда также не расширился. Зато город получил спортивный комплекс, по своей технической оснащенности уступающий сегодня, пожалуй, разве только федеральному центру «Снежинка». И это на вложенные из городского бюджета без малого 40 млн рублей – при общей стоимости проекта в более чем 203 млн рублей! Законность и целевая направленность бюджетных средств подтверждена контрольно-ревизионной комиссией городской Думы. Понятно, что на 40 млн объект стоимостью 203 млн рублей не построишь. Поэтому, на мой взгляд, появление крытого катка в Чайковском – это не только подарок для города, но и весомый вклад в его развитие и рост. Особенно, если учесть перспективы, которые открывает крытый каток, в том числе и по привлечению средств в бюджет учреждения из других регионов, не имеющих своего круглогодичного льда, за счет организации в Чайковском спортивных хоккейных сборов, соревнований, фестивалей, ледовых шоу и т.д.

– Однако от городских чиновников пока мы слышим совершенно иное: с появлением катка спортивный комплекс «Темп» вдруг стал непосильным бременем для городского бюджета. Почему?

– Во-первых, нужно понимать, что ни бассейн, ни каток никогда не являлись коммерческими проектами. Все такого рода спортивные сооружения дотационны из разных уровней бюджетов как в строительстве, так и в эксплуатации. И именно поэтому в 2013 году проект строительства крытого катка с ледовым покрытием вошел в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». И только поэтому из федерального и краевого бюджетов были выделены средства на софинансирование проекта, которые вместе с внебюджетными источниками составили более 160 млн рублей. Во-вторых, любому учреждению для развития требуется время. Первые два-три года, пока нарабатывается клиентская база, всегда нелегко. Но лед в Чайковском постепенно начинает заполняться. Нынешней зимой матчевые хоккейные встречи проходили практически каждые выходные, были даже проведены соревнования всероссийского уровня. Я имею в виду третий тур чемпионата студенческой хоккейной лиги, участие в котором, помимо чайковцев, приняли команды из Екатеринбурга, Красноярска и Ханты-Мансийска. Не так давно принимал спорткомплекс «Темп» московский балет на льду. А теперь поступили заявки от аналогичных балетных шоу-групп на льду из Перми, Екатеринбурга и Уфы. Кстати сказать, на июль-август много заявок на проведение спортивных сборов, причем не только от команд Пермского края, но и из соседних Татарии, Удмуртии, Екатеринбурга. Стараемся развить в Чайковском фигурное катание. Во всех маленьких городах с этим проблема: квалифицированных тренеров днем с огнем не сыщешь. Поэтому нашли тренера в Перми – мастера спорта международного класса, чемпионку мира, многократного призера России среди юниоров. Являясь учредителем собственной школы фигурного катания, она с понедельника по среду работает с чайковскими ребятами, приезжая из Перми. При этом деньги с родителей собирает сама, лишь оплачивая аренду льда – 3000 рублей за час – в кассу спорткомплекса. Открыто, наконец, на базе спорткомплекса «Темп» и отделение ДЮСШ по хоккею с шайбой. Значит, можно вести речь о появлении принципиально новых возможностей для дальнейшего спортивного роста юных хоккеистов. А с 1 сентября на базе школы № 7 начнет обучение первый спортивный класс по плаванию и хоккею. Таким образом принципиально решается проблема занятости бассейна и льда в утренние часы. Кроме того, готовится программа по начальному обучению катанию на коньках воспитанников детских садов. В целях рационального использования имущества максимально пытаемся задействовать каждый метр площади учреждения. Как я уже сказал, недавно с помощью инвесторов открыт новый зал для хореографии, танцев и йоги – на появившемся пространстве у перехода из бассейна на каток. Плата от сдачи его в аренду – это дополнительная прибыль на развитие и содержание спорткомплекса. Также есть планы по организации на базе спорткомплекса шахматного клуба и детской школы спортивного бильярда. Уже ведутся переговоры с инвесторами.

– Главе города известно о Ваших планах и проектах?

– Каждый руководитель спортивного учреждения регулярно отчитывается о проделанной работе и намеченных планах на перспективу. Мы уже несколько лет пытаемся убедить администрацию в газификации спорткомплекса «Темп». На сегодняшний день работа учреждения пока зависит от отопительного сезона, а значит, летом бассейн вообще не приносит никакого дохода. Таким образом, при устройстве газового отопления не только решается проблема задействованности бассейна в летний период, но и значительно (до 30%) сокращаются расходы на содержание спорткомплекса в зимний период. Окупаемость проекта – всего полтора года! При этом необходимая сметная документация нами была подготовлена и отдана на рассмотрение. В ответ – тишина. И вместо поддержки пока – лишь чинимые препятствия со стороны чиновников. Иначе как назвать то, что построенную в рамках проекта по строительству ледового катка автостоянку, соответствующую всем ГОСТам и стоящую немалых денег, у нас бесцеремонно отобрали, аргументировав это тем, что жители близлежащего дома против, и решив вдруг строить на этом месте детскую площадку? Позвольте, но в нашей книге отзывов и предложений не меньше, а намного даже больше жалоб клиентов, посетителей и жителей Завокзального микрорайона на тот коллапс, который сегодня, особенно зимой, творится возле спорткомплекса из-за отсутствия нормальной централизованной парковки! И потом, автостоянка построена на средства федерального и краевого бюджетов, является неотъемлемой частью проекта по крытому катку. Без нее проект не прошел бы госэкспертизу. Почему бы просто не озеленить ее, высадив по всему периметру деревья и тем самым удовлетворив интересы обеих сторон? В случае же, если автостоянку у нас изымают, администрация должна будет не только возместить средства на федеральный и краевой уровни (а это порядка 2 млн рублей), но и потратить деньги бюджета на строительство новой автопарковки, отвечающей всем проектным требованиям. Разве такой подход к использованию бюджетных средств можно назвать эффективным? По-моему, нет. Это подтверждается и городской прокуратурой – в ответ на наше обращение. В связи с выявленными нарушениями Чайковской городской прокуратурой 3 апреля (заметьте, накануне моего увольнения) вынесено представление в адрес главы города. Сегодня администрация предлагает нам альтернативу: автостоянку у родника в Завокзальном микрорайоне. Иначе как издевательством это назвать нельзя. Представьте, как юным хоккеистам со своими баулами придется тащиться с родника до катка. Тогда уж ставьте шлагбаум и закрывайте предприятие! Ведь не поедут же клиенты в любой торговый центр, если машину им нужно будет парковать в соседнем квартале. В таком случае, как работать и принимать нам своих клиентов? Об этом, кстати, сказано и в аудиторском заключении. Как и о затянутых сроках по оформлению документации на землю и имущество спорткомплекса. Порядка года мы не могли получить эти документы от комитета по управлению имуществом городской администрации. А не было документов – не могли мы войти в реестр спортивных объектов РФ. Нет нас в реестре – нельзя проводить соревнования, а значит, нет дополнительных доходов. В то же время план по получению прибыли от так называемой приносящей доход деятельности нам поспешили завысить в первый же год работы единого спорткомплекса. Дело в том, что бюджет муниципального спортивного учреждения формируется следующим образом: есть муниципальное задание и направляемые на его реализацию деньги из городского бюджета (по спортивному направлению, когда дети разного возраста по видам спорта тренируются бесплатно) и есть средства, получаемые от оказания услуг на платной основе. Перед началом нового финансового года мы предоставляем свои расчеты по обоим направлениям, чтобы в городском бюджете сразу была запланирована реальная сумма, которая потребуется на содержание спортучреждения в течение года. Проблема в том, что сегодня при формировании бюджета учреждения администрация работает по принципу: «не столько, сколько надо, а столько, сколько есть; остальное – зарабатывайте!». Но ведь выше своей головы мы все равно прыгнуть не сможем! Увеличим расценки – люди не пойдут. Если в бассейне «Буревестник», условно говоря, услуга стоит 150 рублей, при всем желании мы свою за 300 продать не сможем. Но в администрации нам говорят: попробуйте, поработайте, а не хватит денег – добавим вам в конце года. Наступает конец года – и о своих обещаниях там благополучно забывают. В итоге спорткомплекс оказывается в ситуации, когда нам могут отключить электричество за долги перед коммунальщиками. Только после обращения в прокуратуру с просьбой о мерах прокурорского воздействия вопросы начинают со скрипом решаться, так как отключение объекта от электричества грозит многомиллионными убытками.

В результате, по итогам 2016 года, на содержание спорткомплекса «Темп» из городского бюджета направлено 13,8 млн рублей. Еще 10,3 млн учреждение заработало самостоятельно. И вот план на 2017 год: нам предлагают заработать 13,9 млн рублей, лишь 12,3 млн направляя из городского бюджета на выполнение муниципального задания. То есть план по коммерческой деятельности снова увеличен – более чем на 3,5 млн рублей! Я понимаю, что он постепенно должен увеличиваться. Но не такими же темпами! Зачем принимать заранее невыполнимый бюджет? Кто с этим согласится? И я не молчу, говорю обо всем открыто. Теперь подумайте, нужен ли я, такой несогласный, учредителю? Да я там как красная тряпка для быка! Зато сколько красивых обещаний взахлеб давал коллективу спорткомплекса глава города Алексей Третьяков во время своей предвыборной встречи, организованной ему в «Темпе». Это и развитие спорта в городе, и увеличение заработной платы, и сохранение всей спортивной инфраструктуры. А первое, что сделал после открытия ледового дворца, – это изъял автопарковку, срезал финансирование объекта до выживаемости и начал потихоньку включать режим санкций. Сегодня мне понятно, что цена всех его обещаний и поступков – это 30 серебренников.

– Сокращение расходов на социальную сферу сегодня аргументируется не-хваткой денег в бюджете. Как быть: бюджет-то дефицитный?

– А почему в бюджете такой дефицит? Может быть, нужно эффективнее расходовать бюджетные средства, не растрачивая их на судебные тяжбы и уплату непонятных штрафов? Хорошо, я соглашусь: денег на содержание спорткомплекса «Темп» действи-ельно уходит немало. В этой ситуации нам готова была помочь районная администрация, согласившись часть бремени по содержанию спорткомплекса взять на себя. Полностью забрать наше учреждение под свое крыло районная власть не может – закон не позволяет. Но на 50-процентное софинансирование расходов согласие было. В этом случае городской бюджет сэкономил бы порядка 8 млн рублей. Однако со стороны городской власти – снова неубедительные отговорки и отказ. А как же лозунги за объединение территории и работу сообща? Такая позиция мне не понятна. Кстати, несмотря на нездоровый интерес и пристальное внимание именно к нашему учреждению, глава города не был в спорткомплексе «Темп» ни на одном спортивном мероприятии со дня открытия. К спорту у него вообще особое отношение. Он появляется либо в федеральном центре, когда туда приезжают высокие гости, либо на протокольных соревнованиях, типа «Лыжня России». Да все спортивное сообщество уже откровенно посмеивается, когда заместитель главы города по социальным вопросам приветствие участников очередного соревнования начинает со слов: «Вас поздравляет лично Алексей Витальевич!» Так, может, лучше лично поприсутствовать? Пообщаться не в кабинетной обстановке, в конце концов. Но у нас сегодня все больше создается впечатление, что глава города боится публичных встреч и конкретных вопросов. Когда ему через открытое письмо в газете предложили провести большую встречу со спортивной общественностью, тренерами, председателями федераций, родителями детей, которые занимаются спортом, ответить на наболевшие вопросы, высказать свою точку зрения, он отказался. Согласился лишь на встречу в своем кабинете при закрытых дверях и не более чем с 8 представителями. Это что? Похоже на его годовой отчет при супермаленькой аудитории в виде городских депутатов-единомышленников на придуманной внеочередной Думе. Страшно на вопросы, что ли, отвечать? Или сказать нечего – все равно никто не поверит! Зато при администрации создана некая рабочая группа по оптимизации спор-тивной сферы – все сплошь из «экспертов», одна из которых даже названия городских спортклубов не знает, путая детскую школу карате «Дракон» с лодками, а другой предлагает урезать содержание клубов не сразу, а постепенно. То есть как ту собаку – с хвоста, чтобы дольше помучилась! Не понимаю, какую пользу принесут такие эксперты в сложном вопросе оптимизации? И это при наличии у нас института физкультуры с опытным профессорско-преподавательским составом и грамотными логистами. И самое печальное, что под вывеской оптимизации все очевиднее становится желание действующих городских чиновников вкупе с рядом депутатов город-ской Думы полностью перевести социальную сферу на коммерческие рельсы. Они открыто заявляют: все должно быть платно, муниципальные задания нужно урезать до минимума. Вот парк культуры и отдыха зарабатывает же! Вы поймите: парк – это индустрия развлечений. Как можно сравнивать с ней спортивную сферу, где мальчишки и девчонки не на каруселях катаются, развлекаясь, а занимаются за синяки и шишки, чтобы потом вырасти в чемпионов и прославить наш город, регион, страну! Нам говорят: ничего страшного, родители все равно заплатят. Тогда для чего существует федеральный закон о физической культуре и спорте, который гарантирует развитие детского и юношеского спорта на бесплатной основе, то есть в рамках муниципальных заданий? Родители сегодня и так несут серьезную финансовую нагрузку, покупая форму, оплачивая спортивные сборы и поездки на соревнования. Теперь они обязаны будут еще оплачивать и сами занятия? Почему, занимаясь оптимизацией, никто не думает о людских судьбах? Ведь в любом спортивном учреждении главное – это не стены, главное – люди, которые там работают и занимаются. При этом сами горе-реформаторы, по большому счету, ничего для развития чайковского спорта не сделали и не делают. За все время работы городской администрации во главе с Третьяковым не было реализовано ни одного серьезного проекта в области физкультуры и спорта с привлечением федеральных и краевых средств. Ледовый дворец – не их заслуга, не они начинали. А к чемпионату мира по летнему биатлону они тем более не имеют никакого отношения. Привлечь в Чайковский район такого уровня соревнования – это была инициатива отдельных людей, не равнодушных к развитию родного края и всей инфраструктуры города и района. Что ж, ломать – не строить. Моя позиция в этом вопросе остается предельно ясной: господа чиновники, нельзя бесцеремонно разрушать то, что создавалось по крупицам в течение множества лет и тем более не вами!

– Артём Анатольевич, когда заходишь в спорткомплекс «Темп», здесь все блестит и сверкает, всюду порядок. В чем секрет? Специально готовитесь, что ли, к каждому приходу СМИ?

– Нет, конечно. Рецепт очень прост: нужно убирать и следить за порядком не от субботника до генеральной уборки и обратно, а работать на совесть ежедневно. А еще важно, чтобы коллектив любил свою работу, а не ходил на нее, как на каторгу. Тогда и будет результат.

Полина ЕРШОВА, фото автора