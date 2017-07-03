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Пермская краевая газета

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Пермь и папуасы: в краевом центре прошла всероссийская выставка заморских животных

12:42  03.07.17 Калейдоскоп

В первые дни июля 2017-го в Перми состоялась выставка, какой в Прикамье еще не было: под названием «Заморская Роскошь» организаторы мероприятия объединили морских свинок, африканских ежиков и карликовых кроликов, и своих питомцев привезли сюда те, кто увлечен разведением таких зверьков.

«Основная цель выставки была достигнута – мы удивили всех, кто приехал 1 июля на курорт «Тенториум СПА», по-настоящему заморской роскошью! Гости выставки признавались, что впервые видят таких красивых свинок и кроликов. Африканские ежи для многих из них вообще стали открытием!» - рассказала «Звезде» руководитель этого проекта Ирина Стасевич.

Ей и единомышленникам, в числи которых и вся семья Ирины, удалось зазвать в столицу Прикамья 25 заводчиков, привезших из разных уголоков России около сотни живых экспонатов. Единственное, что не получилось: выставка должна была привлечь участников и из восточной части страны - из-за Урала, но оттуда приехали лишь омичи. Гостей из столиц было гораздо больше.

«Неожиданностью для посетителей оказалась и сама экспертиза животных, - отметила госпожа Стасевич. - Серьезные люди в белых халатах, каждый за отдельным столом, тщательно изучали маленьких четвероногих участников выставки и со всей строгостью выносили свой вердикт. Особый статус выставке придал приезд международного эксперта из Чехии».

Создатели новой породы «папуас»Создатели новой породы «папуас»

Между прочим, в домашнем зоопарке Ирины, известном в Пермском крае под брендом FamilyZoo, практически выведена новая порода морских свинок с рабочим названием «папуас»: передняя половина тела животного голая, без волос, а вторая часть покрыта роскошной шерстяной юбкой. На выставке можно было увидеть родоначальника породы и его такого же сына-папуаса.

Впрочем, для регистрации новой породы нужно, чтобы общие признаки повторялись в пяти поколениях, а пермяки пока могут похвастаться лишь двумя. Но уверены - все получится, и селекционная работа того стоит.

Естественно, на «Заморской Роскоши» было много детей, вовсю восторгавшихся зверьками. Для маленьких гостей организаторы устроили различные конкурсы, вплоть до бегов морских свинок и карнавала животных, ну а некоторые из ребят подарили выставке свои рисунки.

Юрий ТОКРАНОВ, фото и видео автора, свинка-пчелка - фото Ирины Стасевич

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