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Пермская краевая газета

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Улов линейных полицейских: они задержали 12 детей, шедших купаться через рельсы

07:03  03.07.17 Правопорядок

Трое 17-летних парней, 8 мальчиков в возрасте 10-13 лет и девочка - аж дюжину несовершеннолетних намедни задержали дюжие сотрудники патрульно-постовой службы ЛОП на станции Пермь-Сортировочная.

Как рассказали «Звезде» в Пермском линейном отделе МВД РФ на транспорте, все эти дети попались на одном и том же: возле остановочной площадки «Комсомольская» шли купаться на озеро прямо через железнодорожные пути, игнорируя подземный переход и специально оборудованные настилы.

«До них далеко, а тут до воды рукой подать. Из подъезда выходишь, рельсы пересечешь и сразу на берегу», - объясняли подростки взрослым местные истины, находящиеся в явном противостоянии с частью 5 статьи 11.1 КоАП «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах».

В результате рейда, в котором кроме наряда ППС участвовала и инспектор отделения по делам несовершеннолетних, было составлено восемь протоколов об административном правонарушении: три - лично на троицу достигших 17 лет, пять - на законных представителей остальных.

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