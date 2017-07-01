Из психиатрической больницы на Банной горе сбежал опасный пациент - в синей пижаме и черных сланцах

Отдел полиции по Орджоникидзевскому району Перми (ОП-5) объявил о розыске пациента Пермской краевой клинической психиатрической больницы, расположенной на улице 2-я Корсунская, 10 (Банная гора).

Как сообщается, мужчина, которому 11 июля исполнится 38 лет, самовольно покинул территорию лечебницы 29 июня сего года. Предположим от себя, что решил отметить день рождения на свободе. Но сам он не из крайцентра, а уроженец села Вознесенск Верещагинского района.

На вид мужчине - 40-45 лет, рост - 170 см, худощавый, лицо овальное, глаза светло-серые, волосы прямые рыжие короткие. Из особых примет указывается шрам, оставшийся после удаления аппендицита. Из одежды и обуви - синяя пижама и черные сланцы.

Имя - Николай (фамилия и отчество известны, но публиковать их запрещает закон).

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, правоохранители просят звонить по телефонам в Перми (8-342): отделение розыска - 274-19-78 или 218-87-48, дежурная часть - 274-19-75 или 218-87-10, а также на 02.