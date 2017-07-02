Вспылившая женщина пыталась зарезать обидчицу в навозном транспортере





Лаборант пункта приема молока в деревне Заборье Кунгурского района Пермского края, благополучная во всех отношениях дама с прекрасными характеристиками как по работе, так и в быту, едва не зарезала доярку прямо в коровнике.



Как следует из материалов дела, рассматривавшегося мировым судьей в селе Березовка 13 июня 2017-го, между двумя женщинами сложились неприязненные отношения. Вероятно, потерпевшая была невоздержана на язык, а в результате, прямо на производстве случилось криминальное шоу с маканием в навоз и применением холодного оружия.



В утренний час, около половины десятого, одна женщина подошла к другой сзади, сильно толкнула ее в спину и завалила в желоб, по которому стекали отходы жизнедеятельности парнокопытного поголовья. А затем нападавшая уселась на свою жертву сверху, прилюдно пообещала убить и стала водить острием ножа по животу и ногам несчастной.



В судебном заседании обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ, во всем покаялась и просила рассматривать ее деяние в особом порядке - без исследования доказательств. Ходатайство было удовлетворено, поэтому наказали гражданку относительно мягко - 200 часов обязательных работ.