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Пермская краевая газета

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Пять в одном: несколько прикамских СМИ создали общее рекламное агентство

17:15  30.06.17 Бизнес

Пять пермских СМИ — издание «Местное время», телеканал «Урал-Информ», радиостанция «Эхо Москвы в Перми», газета «Звезда» и интернет-портал «В курсе.ру» — создали рекламно-информационное агентство (РИА) «Местное время».

Новое агентство займется продажей коммерческих продуктов, предлагаемых СМИ, а также возьмет на себя функции коммуникационного агентства.

Первыми клиентами РИА стали СМИ-«учредители»: издание «Местное время», телеканал «Урал-Информ», радиостанция «Эхо Москвы в Перми», газета «Звезда» и интернет-портал «В курсе.ру».

Теперь представители общественности и журналисты за комментариями, касающимися деятельности этих СМИ, могут обращаться к пресс-атташе РИА «Местное время» Анне Букатовой. Директором РИА «Местное время» стала Анна Бехтерева.

- Меняются экономические условия, а с ним меняется и медиарынок. Вместе с менеджерами других СМИ мы приняли решение о совместном предложении наших услуг рекламодателям, которым теперь мы предлагаем гибкие условия их продвижения при помощи всех доступных форматов — радио, ТВ, печать, интернет.

Уверен, что такая синергия наших ресурсов будет способствовать развитию медиарынка в Пермском крае, а у рекламодателей появится уникальная возможность охватить разные аудитории и выстроить рекламную кампанию эффективнее, - считает директор радиостанции «Эхо Москвы в Перми» Сергей Занин.

- В ближайшее время мы сформируем линейку коммерческих предложений с учетом тех новшеств, которые будут внедрены в продвигаемых нами СМИ, и предложим ее рекламодателям. Но уже сейчас могу сказать, что наши предложения — это абсолютный эксклюзив на пермском рынке.

Так, например, мы предложим клиентам помимо традиционного размещения рекламы в СМИ, публикации на крупнейших региональных площадках в социальных сетях, - говорит Анна Бехтерева.

По ее словам, РИА «Местное время» планирует заняться не только продвижением указанных СМИ и продажей их рекламных площадей, но и выступить оператором по размещению материалов в других медиа, с которыми сейчас ведутся активные переговоры.

Кроме того, агентство предложит свои услуги по организации различных мероприятий, продвижению коммерческих продуктов и PR-сопровождению.

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