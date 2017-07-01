Таджики, монголы, азербайджанцы: за незаконную регистрацию нелегалов россиянин оштрафован на 100 тысяч

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Суббота 1 июля 2017 года
Здесь собирались нелегалы
Уроженец хутора Дубровский одного из южных регионов России, проживая в Индустриальном районе Перми, наладил в краевом центре трафик фиктивной регистрации нелегальных мигрантов.
В числе клиентов гражданина следствие обнаружило приезжих из самых разных стран: азербайджанцев, таджиков и даже одного мужчину с явно монгольской фамилией. Но виновным преступника признали лишь по 11 эпизодам - мировой судья рассматривала дело 26 июня 2017-го.
Как видно из приговора, для оформления уведомлений о прибытии иностранцев в место пребывания и постановки на учет злоумышленник собирал желающих группами в помещении ФГУП «Почта России» на улице Карпинского, 56. А отделался штрафом - в 100 тысяч рублей.
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