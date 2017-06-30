Большесосновские земцы поставили главе района «неуд» за 2016 год - как и за 2015-й

В минувшую среду состоялось заседание Земского собрания Большесосновского района, на котором был заслушан отчёт главы района Михаила Чеботнова о результатах работы в 2016 году.

По итогам голосования его работе была поставлена оценка «неудовлетворительно». За такое решение проголосовали девять депутатов из четырнадцати.

Во время заседания претензий главе было высказано немало. Они касались неисполнения программы социально-экономического развития района в части уровня газификации, создания новых рабочих мест, строительства жилья, а также неучастия района в ряде региональных проектов.

Однако решающим аргументом для «неуда» стали проблемы, связанные со вводом в эксплуатацию нескольких социально значимых объектов. Это лыжероллерная трасса в селе Черновском, на строительство которой из бюджета было выделено 13,5 миллиона рублей.

По мнению местного депутатского корпуса, подкреплённого экспертным заключением, объект построен с многочисленными нарушениями и опасен для эксплуатации. А старая школа в Большой Соснове, капитально отремонтированная три года назад, уже закрыта Роспотребнадзором и вновь нуждается в ремонте.

И кстати, обо всём этом в газете «Звезда» в номере от 14 апреля текущего года рассказывал депутат Законодательного собрания Пермского края Андрей Бурдин.

Именно нежелание главы района вести претензионную работу с подрядчиком – ООО «ТехноСтрой», добиваться исполнения им гарантийных обязательств по сданным в эксплуатацию объектам переполнили чашу терпения депутатов-земцев.

И что показательно, на голосование было поставлено только одно предложение: признать работу главы района Михаила Чеботнова по итогам 2016 года неудовлетворительной.

Оно было поддержано. Поскольку это уже второй «неуд», а первая двойка была поставлена Михаилу Юрьевичу год назад, то вариантов развития событий немного.

Либо он будет оспаривать «неуд» в суде, либо сам напишет заявление об уходе, либо его отправят в отставку на одном из заседаний представительного органа.

Евгений ПЛОТНИКОВ

Фото со страницы Михаила Чеботнова во ВКонтакте