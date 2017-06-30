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Пермская краевая газета

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Несколько дивизий пермяков лишены права выезда за границу

12:25  30.06.17 Тенденция

На конец весны 2017-го судебные приставы Прикамья ограничили в праве выезда за рубеж 56 тысяч человек - по численности это несколько дивизий.

Причем, как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, свыше 14 тысяч невыездных граждан - алиментщики. А ведь еще два года назад без заграницы остались лишь 17,5 тысячи - в целом, в прошлом году по данным на 1 июня 2016-го - 54000.

Таким образом, число прикамцев, попадающих под санкции на свободу передвижения, постоянно растет. Но мера эта - как форма государственного принуждения по отношению к должникам различного рода и масштаба - работает. Так, нынче с них взыскали уже 162 млн.

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