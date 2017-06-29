Попытка провезти бинты в Крым оценена судом в 12,5 года строгого режима

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Четверг 29 июня 2017 года
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Бинты, пропитанные героином, пытался провезти на самолете до Симферополя 36-летний житель Перми.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте, к своему преступному деянию мужчина подготовился заранее. Сначала он по сети Интернет приобрел опиат через систему наркозакладок, затем около 1,8 грамма растворил в воде, этой смесью пропитал фрагменты бинтов и высушил их.
Но все эти потуги закончились задержанием в аэропорту Большое Савино, когда 10 февраля 2017-го гражданин 1980 года рождения пытался улететь в Крым. После того, как контрабандиста проверили по информационным базам, оказалось, что ранее он уже был неоднократно судим. В том числе, и за незаконный оборот наркотиков.
На сей раз Пермский районный суд приговорил мужчину к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденный еще и оштрафован - на 70 тысяч рублей.
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