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Пермская краевая газета

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Попытка провезти бинты в Крым оценена судом в 12,5 года строгого режима

18:36  29.06.17 Вердикт


Бинты, пропитанные героином, пытался провезти на самолете до Симферополя 36-летний житель Перми.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте, к своему преступному деянию мужчина подготовился заранее. Сначала он по сети Интернет приобрел опиат через систему наркозакладок, затем около 1,8 грамма растворил в воде, этой смесью пропитал фрагменты бинтов и высушил их.

Но все эти потуги закончились задержанием в аэропорту Большое Савино, когда 10 февраля 2017-го гражданин 1980 года рождения пытался улететь в Крым. После того, как контрабандиста проверили по информационным базам, оказалось, что ранее он уже был неоднократно судим. В том числе, и за незаконный оборот наркотиков.

На сей раз Пермский районный суд приговорил мужчину к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденный еще и оштрафован - на 70 тысяч рублей.

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