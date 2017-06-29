Обещанного по сто лет ждут, но в Пермском крае чуть-чуть меньше

На этой неделе 90-летняя Анастасия Немтырева, ветеран войны из Чусового, получила наконец-то ключи от отдельной однокомнатной квартиры, которую обязаны были ей выделить по решению суда для переселения из ветхого жилья

Труженица тыла Анастасия Немтырева в одночасье стала вдруг знаменитой благодаря столичным блогерам. С подачи москвичей, побывавших в Чусовом и ужаснувшихся условиями жизни в аварийном доме, где прописана 90-летняя женщина, имеющая удостоверение ветерана войны, о ситуации написали уже десятки краевых изданий и даже некоторые федеральные СМИ.

Бывшее общежитие «Дорстроя» – двухэтажный шлакоблочный дом по улице Маяковского постройки 50-х годов прошлого века – встречает нас специфическими запахами нечистот и плесени. Огромный коридор во всю длину дома, череда дверей, большинство из которых не заперты на замок.

На втором этаже – такой же длинный коридор, страшные туалеты, где уже давно не работает канализация. В одной из комнат среди бела дня – двое спящих мертвецким сном людей посреди разбросанной одежды, грязной посуды и старой поломанной мебели.

За другой дверью мы встречаем Екатерину Фролову, которая живёт здесь с двумя дочками, 15 и 18 лет, и внуком Арсением, которому всего 10 месяцев.

– Воды и канализации в доме нет, в комнатах стоят подпорки, чтобы не упал потолок, – рассказывает Екатерина Фролова. – Зимой очень холодно, трубы еле тёплые. Представляете, как жить без воды с грудным ребёнком? Зато за две комнаты в этом доме мы ежемесячно платим 6 тысяч рублей. Но Анастасия Немтырева здесь не живёт, она переехала к внучке.

По словам Екатерины Фроловой, в доме, где прописан 31 человек, пустует больше половины комнат. В некоторых из них живут бомжи, которые самовольно занимают брошенную жилплощадь.

Екатерина Фролова показывает нам две комнаты Анастасии Ивановны с разводами от сырости на стенах. Анастасия Немтырева приехала в Чусовой из Удмуртии в начале 50-х. Устроившись работать в «Дорстрой», она получила это жильё в 1955 году и прожила здесь более шестидесяти лет. Работала медсестрой в чусовских больницах, вырастила в этом доме дочь и внучку Наталью.

В 2016 году по программе переселения из аварийного жилья трёхкомнатная благоустроенная квартира площадью 77 квадратных метров была предоставлена внучке Анастасии Немтыревой с двумя детьми (внучка Наталья жила отдельно от бабушки в другом аварийном доме). Сейчас 90-летняя Анастасия Ивановна проживает у этой внучки. Но, по её словам, она хотела бы жить отдельно, чтобы её никто не беспокоил.

– Конечно, как же не хотелось мне своей квартиры, хотелось бы, – говорит Анастасия Ивановна. – У внучки двое детишек, они шумят, мешают мне отдыхать. Предлагали мне пока переехать в общежитие, но я там жить не могу. Очередь в туалет, шум!

Получив заключение комиссии о признании дома непригодным для проживания, Анастасия Немтырева сразу обратилась в суд, который принял решение немедленно предоставить ей благоустроенное жильё. Однако таких решений суда в администрацию Чусовского городского поселения поступило уже 27.

– За прошлый год из аварийного жилья мы переселили 465 чусовлян, – рассказала начальник жилищного отдела администрации города Анастасия Бесараб. – Но дом Анастасии Немтыревой по улице Маяковского статус аварийного получил лишь в 2015 году. А по программе на 2013–2017 годы мы переселяли лишь тех, чьи дома получили статус аварийных до 2012 года.

Но 90-летняя Анастасия Немтырева сегодня не в том возрасте, чтобы ещё много лет ждать собственной отдельной благоустроенной квартиры.

– Моя мама не может долго ждать, ей уже 90 лет! – говорит её дочь Елена Масленникова. – Считаю, что труженикам тыла квартиры для переселения из ветхого жилья должны давать в первую очередь!

После поднятого в прессе шума квартиру для труженицы тыла наконец-то предоставили. Но нужно отметить, что таких неисполненных решений судов у нас в Пермском крае, к сожалению, немало. А квартира Анастасии Немтыревой только один пример, который позволил ещё раз высветить эту большую и трудно решаемую проблему.

Юрий ГЕОРГИЕВ