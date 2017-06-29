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Пермская краевая газета

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Четверг 29 июня 2017 года

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На рельсах детишки играли в крушение поезда

16:22  29.06.17 Правопорядок

Четверо малолетних жителей Лысьвы возрастом от 9 до 10 лет попались на опасных играх, которые устраивали на железнодорожных путях.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте, около половины четвертого часа дня 27 июня машинист пригородного поезда Чусовская-Кузино сообщил дежурной по станции Лысьва, что по рельсам перегона Лысьва-Невидимка бегают три мальчика и девочка и подкладывают на них камни - прямо перед приближающимся составом.

Сотрудница РЖД передала информацию транспортным полицейским, те срочно выдвинулись в указанное место, но, прибыв туда, никого уже не обнаружили. Тем не менее к вечеру нарушителей удалось вычислить: они оказались учащимися нескольких лысьвенских школ.

Теперь сотрудники ЛОП отправляют представления о детских шалостях, способных вызвать крушение вагонов, и в администрации учебных ззаведений, и в комиссию по делам несовершеннолетних. А в отношении родителей составлены административные протоколы.

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