Карагаец осужден за кражу маминых крючков и прочего имущества

Обокрал собственную мать пьющий, но ранее не судимый житель Карагайского района Пермского края. Лишать мужчину свободы мировой судья, впрочем, не стала, а приговорила его к обязательным работам на срок в 300 часов.

Дело рассматривалось 7 июня. Как следует из опубликованных материалов, сначала сын стащил у родительницы рыболовные принадлежности: два набора крючков «Камацу», две коробки для наживки и семь катушек с леской.

Но затем аппетиты чада возросли, и оно спёрло из банной постройки самодельный сварочный аппарат и деревообрабатывающий станок марки «Могилев». Впрочем, пустить на пропой парень успел лишь жестянки для червей.

Все остальное полиция нашла и вернула потерпевшей, но отказываться от заявления по поводу кражи обиженная мама не стала, и ее отпрыск заработал первую в своей жизни судимость.