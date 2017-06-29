Карагаец осужден за кражу маминых крючков и прочего имущества

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Четверг 29 июня 2017 года
Обокрал собственную мать пьющий, но ранее не судимый житель Карагайского района Пермского края. Лишать мужчину свободы мировой судья, впрочем, не стала, а приговорила его к обязательным работам на срок в 300 часов.
Дело рассматривалось 7 июня. Как следует из опубликованных материалов, сначала сын стащил у родительницы рыболовные принадлежности: два набора крючков «Камацу», две коробки для наживки и семь катушек с леской.
Но затем аппетиты чада возросли, и оно спёрло из банной постройки самодельный сварочный аппарат и деревообрабатывающий станок марки «Могилев». Впрочем, пустить на пропой парень успел лишь жестянки для червей.
Все остальное полиция нашла и вернула потерпевшей, но отказываться от заявления по поводу кражи обиженная мама не стала, и ее отпрыск заработал первую в своей жизни судимость.
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