Истощенная 10-месячная девочка изъята в прикамском поселке у нерадивой матери

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении жительницы поселка Полазна Добрянского района Пермского края, подозреваемой в жестоком обращении с недавно рожденной дочерью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Малышка в возрасте неполных 10 месяцев изъята у матери и госпитализирована в районную больницу. На момент поступления в медучреждения вес ребенка едва превышал 5 кг, девочка была голодной и немытой, не умела даже сидеть, сообщает популярное добрянское издание «Зори плюс».

По данным коллег, нерадивая родительница ведет асоциальный образ жизни, пьет, кормить дочь забывала, между тем имеет еще одного малолетнего ребенка. Девочка же под присмотром врачей пошла на поправку, понемногу пришла в норму и 21 июня переведена в краевую больницу на соцкойку.

Но мать судьбой дочки все это время не интересовалась, а в июле по иску органов опеки суд будет рассматривать вопрос о лишении женщины родительских прав.

Фото Екатерины Подчезерчевой