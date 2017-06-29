Под Кунгуром на квадроцикле разбились две несовершеннолетние

Около пяти часов вечера в среду, 28 июня 2017-го, в Кунгурском районе разбились на квадроцикле две подружки - возрастом 16 и 15 лет.

Как рассказали «Звезде» в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, произошла авария в селе Юговское на улице Центральная. Управлявшая «Стелсом» старшая девочка из-за высокой скорости не справилась с рулем, и транспортное средство у дома №69 вылетело в кювет, где врезалось в опору ЛЭП.

В результате, обе несовершеннолетние госпитализированы с многочисленными травмами. Правоохранители отмечают, что водительских прав у пилотессы квадроцикла не было, да и надеть на головы защитные шлемы ни одна из девочек не удосужилась.