Под Кунгуром на квадроцикле разбились две несовершеннолетние

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Четверг 29 июня 2017 года
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Около пяти часов вечера в среду, 28 июня 2017-го, в Кунгурском районе разбились на квадроцикле две подружки - возрастом 16 и 15 лет.
Как рассказали «Звезде» в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, произошла авария в селе Юговское на улице Центральная. Управлявшая «Стелсом» старшая девочка из-за высокой скорости не справилась с рулем, и транспортное средство у дома №69 вылетело в кювет, где врезалось в опору ЛЭП.
В результате, обе несовершеннолетние госпитализированы с многочисленными травмами. Правоохранители отмечают, что водительских прав у пилотессы квадроцикла не было, да и надеть на головы защитные шлемы ни одна из девочек не удосужилась.
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