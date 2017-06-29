Глава Прикамья подвел итоги первых 150 дней с момента назначения

Главное впечатление, которое можно было вынести со второй пресс-конференции главы Пермского края Максима Решетникова, посвящённой первым пяти месяцам его нахождения у власти, – ему действительно хотелось погрузиться в проблемы пермяков, понять, что они хотят.

Но не с помощью популистских обещаний, а демонстрацией своих возможностей в виде перечня всего, что ему удалось сделать за 150 дней. Нормальный такой прагматизм – смотрите, вот что я смог сделать.

Первая заслуга Решетникова – ускорение переселения жителей в Березниках. В том числе с помощью дополнительных двух миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета после встречи главы Прикамья с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

По словам Максима Геннадьевича, рано говорить, что все вопросы решены, но «дело встало на твёрдую почву».

Второе реальное достижение – вовремя сформированный фонд дорожного ремонта размером в 11,6 миллиарда рублей, в том числе за счёт федеральных инвестиций. Это дало возможность провести все конкурсы в самом начале сезона, так что в мае дорожники уже вовсю вели ремонт.

На эти же средства начато строительство обхода Чусового – проект, который срывался несколько лет.

Не забыл губернатор упомянуть и недавний безвозмездный подарок от московского правительства в виде 109 единиц дорожной техники в хорошем состоянии. Подарок даст возможность краевой власти не зависеть от подрядчиков в том, что касается содержания дорог.

Наконец, при участии Решетникова сбылась давняя инфраструктурная «хотелка» Пермского края – найден концессионер для строительства Чусовского моста, его цена снижена до 14,1 миллиарда рублей, а сумма, которую край должен будет выплатить инвестору, уменьшилась с 12 до 6 миллиардов рублей.

По здравоохранению глава Прикамья вписал в свой актив решение проблемы с накопившейся кредитной задолженностью лечебных учреждений. 700 миллионов рублей были выделены для этого из краевого бюджета, что дало возможность некоторым учреждениям возобновить свою работу и повысило доступность лечебных услуг.

Построить хотя бы одну лечебницу за пять месяцев край под руководством Решетникова, естественно, не успел, но подготовка к строительству новых больниц и поликлиник идёт полным ходом, осенью будут объявлены торги на выбор подрядчиков.

В системе образования за 150 дней глава региона также лишь «въехал в тему». Проведённое обследование показало, что в крае 16 аварийных школ и 11 чрезмерно загруженных; новые школы строить надо, но это вопрос будущего.

Впрочем, кое-что сделать уже получилось: когда в Пермский край приезжал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, с ним удалось договориться о подключении к интернету 500 школ в сельских районах.

Губернатор занимался даже дворами – в программе создания комфортной городской среды участвуют уже 572 двора, вокруг которых стоят 800 домов. Деньги по всем «дворовым» проектам уже перечислены, благоустройство идёт.

Кроме того, с 7 до 19 миллионов рублей увеличено финансирование проектов ТОСов, от которых пошёл просто вал предложений.

В сфере промышленности Решетников вспомнил приезд главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и планы по созданию в Пермском крае двух новых кластеров: сельскохозяйственного машиностроения и композитных материалов.

Были подписаны два специнвестконтракта и ещё один проанонсирован, что в будущем даст почти 1000 новых рабочих мест. Кроме того, Максим Решетников скромно признался, что помог погасить задолженность Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) перед «Пермскими моторами» почти в два миллиарда рублей.

Наконец, глава Прикамья инициировал создание портала «Управляем вместе», на котором «будет всё, что делается в крае». Проект нацелен на вовлечение общественности в процесс принятия решений и, с другой стороны, призван научить пермских чиновников работать с широкими массами.

«За этим мы будем следить», – пообещал Решетников, сразу напомнив журналистам требования одного из его предшественников, Олега Чиркунова, о том, чтобы у каждого чиновника был свой блог.

Ну и молодёжь – чтобы она от нас не уезжала, команда Решетникова придумала проходящий сейчас фестиваль «Пермский период. Новое время», а в начале сентября планирует созвать широкий молодёжный форум.

Забегая вперёд, скажем, что сторонники возрождения «Белых ночей» и «Движения» свои вопросы задавали, но губернатор пока отстаивает идею именно краевого фестиваля с площадками, разбросанными по разным муниципалитетам, и мероприятиями на разные темы – от спортивных до зрелищных.

Во всяком случае, губернатор открыт для предложений и убеждён, что «раз уж в Перми есть эспланада, её надо использовать постоянно».

Из вопросов журналистов самой животрепещущей, пожалуй, была просьба ответить на слухи о возможных сокращениях на «Протоне-ПМ» и «Пермских моторах».

Как объяснил глава региона, подтверждённой информации об этом у него пока нет, но долг ОДК он помог выбить именно для того, чтобы «дозагрузить мощности всей площадки бывшего завода имени Свердлова», на которой находятся и «Протон-ПМ», и «ОДК – Пермские моторы», и другие предприятия.

Самый сложной, по мнению Решетникова, является ситуация на «Протоне-ПМ», вызванная не зависящими от предприятия причинами, – всё-таки ракета-носитель «Протон» год не летала, и это не могло не сказаться на всей космической отрасли.

Помнит Решетников и ещё об одном кластере, информационно-коммуникационных технологий (ИКМ-кластере), самоорганизовавшемся в Прикамье в конце прошлого года. По мнению губернатора, это вообще одно из конкурентных преимуществ нашего региона, которое обязательно надо поддерживать.

В пермской IT-сфере работают уже 14 тысяч человек – это треть от работников, например, наиболее полно представленного в нашем регионе оборонно-промышленного комплекса.

По планам краевой администрации, якорным предприятием пермского ИКМ-кластера мог бы стать «ЭР-Телеком», а в качестве площадки вполне подошли бы помещения «Мориона».

По новому аэровокзалу всё не так радужно: глава региона честно предупредил, что само здание подрядчики, как и обещали, сдадут в декабре, но, скорее всего, без «рукавов». Вопрос упирается в реконструкцию перронов, являющихся федеральной собственностью, на что могут потребоваться несколько месяцев.

Так что из суперсовременного нового здания аэровокзала, у которого пока даже нет своего имени, пермские пассажиры всю зиму, скорее всего, будут ходить по полю ножками. Но «вопрос прорабатывается».

На всех прошедших в стране экономических форумах, где принимала участие делегация Пермского края, Максим Решетников старательно заманивал в Прикамье иностранцев, и интерес к нашему региону есть, особенно к зоне опережающего социально-экономического развития в Чусовом, но пока без особых прорывов.

«Икея» к нам охладела и даже не включила Пермь в список городов, где предполагается построить торговые центры шведской компании. Однако этот список составлялся в 2015–2016 годы, и пермский губернатор убедительно просил шведов список пересмотреть. Шведы обещали подумать.

Под конец самый молодой губернатор в истории Пермского края рассказал, что любит гулять по Перми собственными ногами, а когда видит непорядок на дорогах, то так прямо об этом в своём блоге и пишет.

Под воздействием этих записей нерадивые подрядчики или собственники участков кое-что уже исправили. Тем не менее ему не хотелось бы таким образом подменять работу соответствующих городских служб. Хотя приходится.

Вот такой отчёт о работе за первые 150 дней получили журналисты, а через них – и жители края. Что будет дальше – посмотрим.

Алексей КЛОЧИХИН, фото Владимира БИКМАЕВА