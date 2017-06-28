Нападавший воздыхатель ударил током, и кожа кавказца запеклась корочкой

В одном из судебных участков Горнозаводского района Пермского края рассматривалось дело жителя поселка Теплая Гора, явившегося пьяным и незваным к едва знакомой, но понравившеся даме, и сразившего неожиданно объявившегося соперника электрошокером.

Как следует из материалов дела, в тот вечер на Теплой Горе пили, как минимум, две компании, одна из которых потом заявилась к другой. А чтобы в темноте отбиваться от бродячих собак. будущий осужденный прихватил с собой оборонительное электроустройство, одновременно служившее фонариком.

Шли алкаш и его брат в дом, где по их данным в тот момент находилась бывшая собутыльница, как будто не связанная ни с кем узами брака, зато пробуждавшая в мужских душах некое влечение. Добавим, исключительно духовного свойства. В общем, парни решили позвать теплогорку выпить с ними, для чего прихватили с собою пиво.

«Здравствуй, Таня, вот и мы», - примерно так заявил с порога подвыпивший воздыхатель, но навстречу ему ринулся из-за стола сожитель объекта страсти - уроженец прикаспийской республики. «Пожалйста, пошли вон отсюда, незваные гости», - порекомендовал он непрошенным визитерам, и тут же сверкнул разряд.

Мощностью 25 kW - от удара электричеством через одежду на правом плече потерпевшего кожа в двух местах запеклась корочкой, и он отлетел назад. Но сумел подняться и даже выбить из рук нападавшего электрошокер. Не осталась в стороне и дама, метнувшая в голову ненужного ухажера пепельницу.

А следом - и бутылку водки, о чем гражданка, естественно, позже пожалела, поскольку 40-градусный напиток разлился. Могли пойти в ход и шампуры с шашлыком, но больше настаивать на присутствии гость не стал, и его вытолкали из квартиры взашей. Затем кавказец обратился в больницу и в полицию.

В суде действия теплогорца были квалифицированы по части 2 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия). Приговорили мужчину к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 15%.