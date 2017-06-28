Марийские приставы арестовали пермский танкер

Отправленную на ремонт нефтеналивную баржу частная компания из Перми назад уже, видимо, не получит - танкер арестован судебными приставами Звениговского районного подразделения УФССП по Марий Эл.

Как рассказали «Звезде» в республиканском управлении, пермские судовладельцы в свое время заложили данное имущество, чтобы получить у поставщика жидкие углеводороды на сумму 40 млн рублей. но деньги эти до сих пор не отдали. Баржу же отослали в город Звенигово - на строительно-судоремонтный завод имени Бутякова.

После возбуждения исполнительного производства пристав и представитель взыскателя съездили на данное предприятие и отыскали-таки тот самый танкер, оценив его в 15 млн рублей. Сейчас судно передано заводу на ответственное хранение, а затем кредитор перепишет нефтеналивное плавсредство на себя.