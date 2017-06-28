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Пермская краевая газета

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Железнодорожники начинают возить пермяков к электричкам - ответы на вопросы

13:43  28.06.17 Бизнес

Публикация на сайте www.zwezda.perm.ru новости о том, что «Пермская пригородная компания» с 3 июля начнет подвозить левшинцев к электричкам и обратно, сразу вызвала у его посетителей массу вопросов, которые корреспондент «Звезды» переадресовал «Пермской пригородной компании».

- Люди интересуются, отчего такое внимание к Левшино. И почему без подвоза к электричкам останутся, например, жители Гайвы, Январского, Молодежного, Второго участка? Наконец, горожане других районов Перми?

- Проект только запускается, поэтому рано пока говорить о какой-то дискриминации, - ответили в ОАО «ППК». - Если все получится удачно, он будет развиваться. Так, в ближайших планах - организация аналогичных интермодальных перевозок для Вышки II с доставкой пассажиров до станции Балмошная и обратно. Скорее всего, придет черед и гайвинцев - не всё же сразу.

- В маршрутную «ГАЗель» входит только 13 пассажиров, поэтому она явно не сможет забирать за раз всех желающих.

- Если окажется, что услуга востребована, компания либо увеличит количество микроавтобусов, либо, что более вероятно, пустит на линию автобус более вместительный.

- Понятно, что вечером представители экспериментального микрорайона будут садиться в автобус по билетам, купленным на электричку. А утром?

- Утром билеты будут продаваться в автобусе, посадка в электропоезд для путешествия до Перми I и Перми II - по ним же.

- А другие города края, находящиеся вблизи железнодорожных станций и остановочных площадок, могут рассчитывать на распространение интермодальных перевозок и там?

- «Пермская пригородная компания» уже пытается договориться в территориях региона с местными перевозчиками - чтобы графики автобусных маршрутов увязывались с расписанием электропоездов. Так что надежда есть.

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