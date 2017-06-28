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Пермская краевая газета

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Спецназовцы ГУФСИН победили полицейских коллег с помощью несовершеннолетних осужденных из Гамово

13:25  28.06.17 Спорт

Особенный товарищеский футбольный матч состоялся на днях в Пермской воспитательной колонии: на поле в Гамово сразились спецназовцы прикамских ГУФСИН и ГУ МВД, и в обеих противоборствовавших командах были несовершеннолетние осужденные.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе краевого пенитенциарного ведомства, в их команду входили сотрудники отдела спецназначения «Медведь» и подростки из первого отряда колонии, а за полицию играли бойцы ОСН «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с воспитанниками отряда №2.

При этом «медведи» разгромили «Гром», извините за тавтологию, с достаточно увесистым счетом - 4:2, как ни старались обноновцы отбивать и контратаковать гуфсиновцев. А болельщики бурно реагировали на каждый забитый гол - независмо от его авторства. 

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