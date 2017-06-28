Приступы словесного парнаса или Почему пока не референдум

В минувший четверг краевое Законодательное собрание уж в который раз рассматривало вопрос, связанный с возможностью возвращения прямых выборов глав муниципалитетов.

На сей раз возмутителем спокойствия выступило региональное отделение Партии народной свободы («Парнас»), которое создало инициативную группу и хотело бы провести соответствующий краевой референдум.

И региональному парламенту было предложено проверить формулировку вопроса, выносимого на референдум, на соответствие законодательству. Вопрос был признан не соответствующим статье 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» и статье 11 закона «О референдуме Пермского края».

За это решение проголосовал 51 депутат, и только двое воздержались.

Трудно сказать, что больше всего расстроило региональное отделение «Парнаса» и одного из его активистов Михаила Касимова. То ли то, что их инициатива не получила ни одного голоса «за», то ли то, что на пленарке её вообще не обсуждали, отправив на свалку истории меньше чем за минуту.

Ведь Михаил Борисович разразился гневными комментариями в социальных сетях, всячески обозвав народных избранников. Но реакция депутатов на самом деле совсем не удивительна.

Ведь законопроекты и поправки, связанные с возможным возвращением прямых выборов глав муниципалитетов, рассматриваются чуть ли не по два раза в год. А уж сама тема в последнее время поднимается едва ли не на каждом пленарном заседании.

И начинает раздражать даже самых убеждённых сторонников прямых выборов. Если по сути, то инициаторы референдума изначально столько всего нагородили, что были просто обречены на неудачу.

Они обратились в избирком, желая зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума по проекту закона «О порядке избрания глав городских округов, глав муниципальных районов в Пермском крае на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления».

Вопросом для референдума предлагался целый проект закона из трёх статей, где возвращаются прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов, при этом всенародно избранные руководители являются главами соответствующих администраций.

И когда краевой избирком направил в Законодательное собрание проект постановления «О проверке вопроса, выносимого на референдум Пермского края, на соответствие законодательству», то шансов у него не было.

И то, что этот вопрос инициировала несистемная оппозиция в лице «Парнаса», – самая мелкая причина в череде крупных и серьёзных. Ведь государственно-правовое управление краевого парламента вычленило сразу три главных момента «против».

Во-первых, вопрос по главам отрегулирован федеральным законодательством и поэтому не подлежит вынесению на краевой референдум. Во-вторых, не сформулирован вопрос для референдума. Он должен быть простой и понятный, чтобы на него можно было дать однозначный ответ.

К примеру, «да» или «нет». Иначе непонятно, за что голосовать и какие будут правовые последствия. И в-третьих, если на референдум выносится проект закона и поддерживается, то как быть дальше?

Ведь есть регламенты, и далее необходимо создавать рабочую группу для устранения всех юридически спорных моментов и разночтений. Из кого будет эта рабочая группа? И кто будет принимать закон во втором чтении? Опять выносить его на референдум?

Понятно, что у представителей «Парнаса» и разного рода общественников, которые видят в возвращении прямых выборов панацею от всех своих политических бед, есть возражения на каждый пункт претензий государственно-правового управления Законодательного собрания.

И Михаил Касимов очень хотел выступить на пленарке с отрицательным отзывом на отрицательное заключение ГПУ. Ему никто не отказывал, весь парламентский аппарат был предельно вежлив и ни разу не сказал «нет». Но его отзыв так и не был распечатан и роздан депутатам, а выступить у него не получилось.

Потому что его уверяли, что вопрос будет рассмотрен ближе к 14 часам, а когда он пришёл выступать, то оказалось, что опоздал. И винить вроде некого. Поэтому Михаил Борисович уже пригрозил, что пойдёт в суд оспаривать заключение ГПУ, на что имеет полное право.

Ведь это лучше, чем пытаться пикироваться аргументами на площадке краевого парламента или где-то ещё. Ведь, как известно, два юриста – три мнения. А у несистемной оппозиции добавляется и другой аргумент: кто громче крикнул, тот и прав.

И пусть точка в этой истории ещё не поставлена, ибо нет никаких сомнений, что «Парнас» будет долго судиться с аппаратом краевого парламента, но в ней удивляет другое. На что вообще рассчитывали инициаторы референдума?

Да если бы краевой парламент согласовал вопрос и отправил инициативную группу на сбор 42 тысяч подписей, которые необходимы для объявления референдума, то этот проект провалился бы на начальном этапе.

И противники прямых выборов хлопали бы в ладоши, наблюдая, как сотрудники избиркома бракуют собранные подписи, а вместе с ними и саму идею. Потому что ни «Парнас», ни иные мелкие партии не обладают организационным ресурсом в территориях.

И если вспомнить прошлогодние выборы, то ни «Родина», ни Партия пенсионеров, у которых всё-таки какие-то возможности и ресурсы были, не смогли собрать даже десяти тысяч качественных подписей.

Всё, на что хватает организационных талантов и ума, – это найти у знакомых политиков старую адресную базу и заполнить подписные листы с помощью дюжины нанятых пенсионерок-активисток.

Вероятно, никто из инициаторов и не хотел идти таким сложным путём – собирать более сорока двух тысяч подписей, которые они никогда не соберут, и приводить на референдум половину от списочного состава избирателей Пермского края, а это один миллион пятьдесят тысяч человек, которых они никогда не приведут.

Инициаторы из «Парнаса» знали, что им откажут, потому что официально не обратились за поддержкой ни к одной парламентской фракции, не переговорили ни с одним депутатом.

А раз откажут, то можно будет и дальше изображать из себя жертв режима и борцов за демократию. И периодически кукарекать про неуважение к свободам граждан. Лишь бы прокукарекать, а там – хоть не рассветай.

Евгений ПЛОТНИКОВ

Использован скриншот видео PermLIVE Youtube