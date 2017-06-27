Вятские гаишники не дали 15 пятачкам добраться до Пермского края без документов

Живой груз перехватили 23 июня сотрудники ГИБДД вятского управления МВД - из Чувашии в Пермский край предприниматель перевозил 15 поросят. Но ветеринарных документов на животных у бизнесмена не было.



Как рассказали «Звезде» в подразделении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии, родились пятачки в Вурнарском районе Республики Чувашия, где и были проданы заезжему скупщику. Но на вирус африканской чумы их никто не проверял, что могло быть смертельно опасно для всего свиного поголовья.



К счастью, после исследования взятого у поросят-нелегалов биологического материала выяснилось, что все они здоровы. Тем не менее на Пермь их не пропустили, а отправили назад - на родную ферму.



Гражданам же, участвовавшим в незаконной сделке и транспортировке, предстоит теперь выяснение отношений с законом - против них возбуждены дела об административном правонарушении.