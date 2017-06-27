Железнодорожники будут бесплатно возить пассажиров до электричек и обратно в микрорайон

«Пермская пригородная компания» с 3 июля 2017-го начинает внедрение нового формата работы с пассажирами пригородных электропоездов - утренних и вечерних.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе предприятия, уже с понедельника запускается первый проект - «Удобная электричка», и зона его действия пока будет ограничена микрорайоном Левшино Орджоникидзевского района Перми.

А суть состоит в том, что от автобусной остановки «Новые дома» до ж/д-станции будут курсировать микроавтобусы «ГАЗель»: по рейсу к каждой из шести утренних электричек до Перми II и к каждому из шести вечерних электропоездов обратно.

Отдельно за автобусный билет платить будет не надо, поскольку стоимость так называемого интермодального проезда в микроавтобусе уже включена в цену билета на пригородный поезд, а она до конца этого года останется 20-рублевой.