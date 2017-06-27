Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 27 июня 2017 года

встречай юбилей +100

Железнодорожники будут бесплатно возить пассажиров до электричек и обратно в микрорайон

17:08  27.06.17 Тенденция

«Пермская пригородная компания» с 3 июля 2017-го начинает внедрение нового формата работы с пассажирами пригородных электропоездов - утренних и вечерних.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе предприятия, уже с понедельника запускается первый проект - «Удобная электричка», и зона его действия пока будет ограничена микрорайоном Левшино Орджоникидзевского района Перми.

А суть состоит в том, что от автобусной остановки «Новые дома» до ж/д-станции будут курсировать микроавтобусы «ГАЗель»: по рейсу к каждой из шести утренних электричек до Перми II и к каждому из шести вечерних электропоездов обратно.

Отдельно за автобусный билет платить будет не надо, поскольку стоимость так называемого интермодального проезда в микроавтобусе уже включена в цену билета на пригородный поезд, а она до конца этого года останется 20-рублевой.

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Оханские цапли гнездятся в кронах

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость ДТП Живодеры Звезда Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Обращение Общество От читателя Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация