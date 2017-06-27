Суды стали наказывать подставных лиц, на которых оформляются фирмы-однодневки

Сразу два зиц-председателя фирм-однодневок наказаны в начале лета 2017-го в одном из судебных участков Кировского района столицы Пермского края.

Как следует из опубликованных материалов, 7 июня там рассматривалось дело мужчины, за 500 рублей предоставившего свой паспорт, личные реквизиты и подпись для создания подставной компании, которую затем использовали мошенники. Гражданин был признан виновным по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и оштрафован на 30 тысяч рублей.

А на следующий день эта же мировой судья по той же норме закона наказала уже женщину, позволившую аферистам воспользоваться ее собственным паспортом за более крупную сумму - 25 тысяч рублей. В результате, пермячка приговорена к обязательным работам на срок в 160 часов. Но упоминаний об изъятии у нее преступно заработанных денег в вердикте нет.

