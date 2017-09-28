Большое интервью главы Прикамья
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Четверг 28 сентября 2017 года
В начале июня в одном из судебных участков Мотовилихинского района столицы Пермского края слушалось дело о похищениях почтовых ящиков из подъездов жилых домов.
К уголовной ответственности была привлечена дама, по заказу которой другие злоумышленники занимались кражами контейнеров для корреспонденций, а она сдавала ворованное в пункты приема металлолома за деньги.
Жильцы восьми домов, как следует из опубликованных материалов, пострадали от этих преступных действий. Теперь любительнице легкой наживы предстоит 200 часов бесплатно поработать на государство.
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