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Пермская краевая газета

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Неучтенная могила Сергея Белова: герой Хасана из Прикамья не может найти покоя в Приморье

14:36  27.06.17 Подвиг

Почти четыре года минуло с тех пор, как прах красноармейца Степана Алексеевича Белова, выросшего в деревне Пашия Пермской губернии и павшего в 1938-м на западном берегу озера Хасан от японского оружия, был погребен в центре поселка Краскино Хасанского района Приморского края.

Но местные власти от могилы сразу открестились, она до сих пор не поставлена на учет, останкам героя не отдаются воинские почести, и ему, очевидно, предстоит еще раз переехать - в другое место. Районные чиновники и похоронам в Краскино-то старались помешать, а фанерой и тканью на гроб поделились с поисковиками приморского объединения «АвиаПоиск» простые жители поселка.

Обнаружены же были кости бойца, его каска, ботинки, противогаз при поисковых работах на Вахте Памяти «Хасан-2012». На металле солдатского шлема после его очистки удалось прочитать процарапанные инициалы и год - Б.С.А. 1938. Это дало возможность идентифицировать погибшего по Книге Памяти - как пропавшего без вести Сергея Белова из Горнозаводского района.

«Какой-то простой солдат, которому не место рядом с героями», «закопали какие-то гнилые сучья на площади», - примерно такой, по описанию поисковиков, была реакция хасанских властей. И это притом что в решении вопроса о погребении принимал участие тогдашний вице-губернатор, а ныне глава Заксобрания Приморского края Александр Ролик.

Теперь «АвиаПоиск» пытается убедить чиновников выделить место для создания централизованного некрополя для захоронения найденных останков погибших в боях с японцами на озере Хасан в 1938 году. Туда переедет и могила Сергея Белова. Если не вмешаются власти уже не Приморья, а Прикамья, и не заберут прах героя на родную землю.

Фото объединения «АвиаПоиск»

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