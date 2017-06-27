Выдворены из РФ украинцы, египтянин, кавказцы и среднеазиаты - 161 нелегал, а 27 - на очереди

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Вторник 27 июня 2017 года
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О массовом выдворении иностранцев, нелегально проживавших в России на территории Прикамья, проинформировали «Звезду» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
В краевом управлении сообщили, что на 20 июня 2017 года судебные приставы региона препроводили до пунктов пропуска на Государственной границе России 161 гражданина других стран, а еще 27 человек дожидаются аналогичной участи в центре временного содержания.
В числе выдворенных - 26 украинцев, 1 египтянин и представители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Армении, Туркмении, Грузии. В следующей партии - приезжие из Молдовы, Белоруссии, и один человек, чье гражданство еще не установлено.
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