Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 27 июня 2017 года

Сейчас в Перми +18..+20°C, переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный, 4-6 м/с
Подробный прогноз

встречай юбилей +100

Выдворены из РФ украинцы, египтянин, кавказцы и среднеазиаты - 161 нелегал, а 27 - на очереди

11:39  27.06.17 События

О массовом выдворении иностранцев, нелегально проживавших в России на территории Прикамья, проинформировали «Звезду» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В краевом управлении сообщили, что на 20 июня 2017 года судебные приставы региона препроводили до пунктов пропуска на Государственной границе России 161 гражданина других стран, а еще 27 человек дожидаются аналогичной участи в центре временного содержания.

В числе выдворенных - 26 украинцев, 1 египтянин и представители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Армении, Туркмении, Грузии. В следующей партии - приезжие из Молдовы, Белоруссии, и один человек, чье гражданство еще не установлено.

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Оханские цапли гнездятся в кронах

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость ДТП Живодеры Звезда Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Обращение Общество От читателя Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация