Выдворены из РФ украинцы, египтянин, кавказцы и среднеазиаты - 161 нелегал, а 27 - на очереди

О массовом выдворении иностранцев, нелегально проживавших в России на территории Прикамья, проинформировали «Звезду» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В краевом управлении сообщили, что на 20 июня 2017 года судебные приставы региона препроводили до пунктов пропуска на Государственной границе России 161 гражданина других стран, а еще 27 человек дожидаются аналогичной участи в центре временного содержания.

В числе выдворенных - 26 украинцев, 1 египтянин и представители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Армении, Туркмении, Грузии. В следующей партии - приезжие из Молдовы, Белоруссии, и один человек, чье гражданство еще не установлено.