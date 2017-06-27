Разбилась об фуру иномарка Усольской администрации: погибла девушка, ранены главы города, района и водитель

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Вторник 27 июня 2017 года
Страшное ДТП произошло утром в понедельник, 26 июня 2017-го, на 163 км автодороги Пермь-Березники.
Как стало известно «Звезде», иномарка Hyundai Sonata, принадлежащая администрации Усольского района Пермского края, столкнулась со встречным большегрузом. По имеющимся данным, глава администрации района Валерий Чистяков, мэр города Андрей Богатырев и 22-летняя сотрудница муниципалитета спешили в краевой центр на совещание.
Чтобы успеть в Пермь, опытный водитель усольского «Хёндая» пошел на обгон, но не справился с управлением, из-за чего машину вынесло к противоположной обочине, ударило о металлическое ограждение, а затем в легковушку врезалась фура. Девушка погибла на месте, главы муниципальных образований и водитель ранены.
Скриншоты видео youtube-канала «Березники 9»
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