Кофе вредно: за любовь к нему молодая рецидивистка угодила в колонию на 2 года 8 месяцев

Четыре 150-граммовых пакета растворимого Nescafe Gold и шесть упаковок того же вещества с нетто 250 граммов - всего 2,1 кг кофе стянула ранее неоднократно судимая жительница Индустриального района в магазине «Пятерочка» на пермской улице Свиязева.

Как следует из материалов дела, 9 июня 2017-го рассмотренного в мировом суде, гражданка, зайдя в торговый зал, сначала убедилась, что за ней никто не наблюдает, а потом «с открытой витрины тайно свободным доступом» похитила все выше перечисленное.

Преступление это судья оценил в 10 месяцев исправительной колонии общего режима. Но у дамы, впервые появившейся в Прикамье по приговору Пригородного райсуда Нижнего Тагила, имелись и не отбытые срока. Поэтому сидеть ей теперь придется 2 года 8 месяцев.

