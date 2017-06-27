Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 27 июня 2017 года

встречай юбилей +100

Кофе вредно: за любовь к нему молодая рецидивистка угодила в колонию на 2 года 8 месяцев

15:40  26.06.17 Вердикт

Четыре 150-граммовых пакета растворимого Nescafe Gold и шесть упаковок того же вещества с нетто 250 граммов - всего 2,1 кг кофе стянула ранее неоднократно судимая жительница Индустриального района в магазине «Пятерочка» на пермской улице Свиязева.

Как следует из материалов дела, 9 июня 2017-го рассмотренного в мировом суде, гражданка, зайдя в торговый зал, сначала убедилась, что за ней никто не наблюдает, а потом «с открытой витрины тайно свободным доступом» похитила все выше перечисленное.

Преступление это судья оценил в 10 месяцев исправительной колонии общего режима. Но у дамы, впервые появившейся в Прикамье по приговору Пригородного райсуда Нижнего Тагила, имелись и не отбытые срока. Поэтому сидеть ей теперь придется 2 года 8 месяцев.

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Оханские цапли гнездятся в кронах

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость ДТП Живодеры Звезда Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Обращение Общество От читателя Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация