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Пермская краевая газета

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Правительство Прикамья обзаведется козырьком

12:57  26.06.17 Госзакупки

 

Здание правительства Пермского края на улице Куйбышева, 14 станет удобнее для посетителей, не имеющих внутри собственных кабинетов, а ткже для устроителей различного рода одиночных и коллективных пикетов.

Как выяснила «Звезда», вскоре над входом в главное прикамское госучреждение появится козырек. Соответствующий запрос котировок не так давно объявляло краевое управление по эксплуатации административных зданий, а на днях стал известен победитель тендера - ООО РТК «Новые технологии».

Данная компания пообещала построить навес над входом в дом правительства за 294 тысячи 5 рублей 61 копейку, тогда как конкурент в лице ООО «ПермМеталлПроф» предлагал более высокую стоимость - 370 тысяч. При стартовой максимальной цене подряда в 416.390,77 рубля.

На установку козырька у «Новых технологий» будет 30 дней с момента подписания государственного контракта, через год защитное сооружение вправе сломаться, поскольку гарантийный срок установлен в 12 месяцев. Учитывая предыдущий опыт исполнителя - вполне себе срок.

Дело в том, что, хотя ООО РТК «Новые технологии» и является достаточно активным участником сферы госзакупок, и свои услуги оно оказывало по всей стране: от столиц до Дальнего Востока, - это, как правило, были поставки кабельной продукции.

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