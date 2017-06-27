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Пермская краевая газета

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Вторник 27 июня 2017 года

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За ДТП с машиной влиятельного экс-чиновника виновник лишился сразу двух BMW

11:19  26.06.17 Происшествия

Поспешив на трассе, мужчина остался, в результате, без двух своих BMW - обе иномарки арестованы судебными приставами.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, гражданин был признан судом виновным в дорожно-транспортном происшествии: превысил безопасную скорость и допустил столкновение своего автомобиля с катившим впереди попутным транспортом ООО «СиваЛесПром».

И согласно приговору, нарушителю ПДД предстояло заплатить данной лесопромышленной компании более 1,5 млн рублей - в порядке возмещения ущерба. Но рассчитываться осужденный не торопился, поэтому судебные приставы возбудили исполнительное производство и описали у должника две крутые иномарки.

Теперь если тот не погасит всю сумму, машины будут проданы с молотка, а выручка пойдет на расчет с потерпевшим юрлцом. Причем, как на грех, хозяином и главой ООО «СиваЛесПром» является Алексей Каменев, некогда влиятельный чиновник: был вице-губернатором, главой агентства природопользования и т.д.

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