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Пермская краевая газета

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Мать думала, что сын-алиментщик на войне, а он уже дезертировал

10:31  26.06.17 Правопорядок

Розыск мужчины, задолжавшего по выплатам на своего ребенка приличную сумму денег, привел приставов отдела по Октябрьскому и Уинскому районам Прикамья в краевой центр.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, мать алиментщика при встрече с сотрудниками ведомства утверждала, что не видела сына уже два года: с тех пор, как он якобы ушел на войну.

На всякий случай было вынесено постановление об ограничении данного гражданина в праве управлять транспортными средствами, и тут неожиданно он объявился вовсе не на Донбассе - в сводке регионального ГУ МВД.

Выяснилось, что ни в какую горячую точку парень не ездил, а жил в Перми и таксовал, вот только действия приставов фактически оставили его без работы. Теперь же пойманному грозит еще и арест на 15 суток.

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