Четыре иномарки столкнулись на подъезде к Перми - три человека ранены

Так называемое столкновение двух внедорожников, о котором ранее писали СМИ, оказалось аварией, где повреждения получили сразу четыре иномарки.

Как рассказали «Звезде» в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, массовое ДТП случилось в 16:10 воскресенья, 25 июня, на 469 км дороги «Подъезд к Перми от трассы М7 Волга».

Зачинщиком машинобоя стал 30-летний водитель «Короллы»: из-за его ошибки Toyota Corolla въехала в зад кроссоверу Chevrolet Captiva. В результате, «Каптива», за рулем которой сидел мужчина 1961 года рождения, выскочила на чужую полосу, где произошло столкновение со встречным Mitsubishi L200.

После этого «Мицубиси» протаранил дорожное ограждение, но тут к общему замесу подключилась еще и Daewoo Nexia, ранее катившая за всех собравшей «Тойотой» и теперь ободравшая себе левый бок о «Шевроле» и L200.

К счастью, в данной аварии никто не погиб, хотя с ранениями различной тяжести госпитализированы водители машин, принявших на себя удар «Нексии» - Chevrolet и Mitsubishi, и 60-летний пассажир последней.