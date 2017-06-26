Парад новых сельхозмашин провели в деревне с двухвековой историей

В канун празднования Дня России в Постаноговском поселении Нытвенского района ООО «Уралец» подводило итоги весенне-полевых работ. И, конечно, здесь шел анализ результатов зимне-стойлового периода 2016–2017 годов в общественном животноводстве.

Открыл собрание третий десяток лет бессменно работающий руководителем Виктор Иванович Хомутов. Он недаром награжден за успехи в труде и за личный вклад в развитие агропромышленного комплекса России серебряной медалью и знаком «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Виктор Иванович доложил собравшимся, что хозяйство стабильно наращивает производственные показатели: увеличивает поголовье крупного рогатого скота, вводит в эксплуатацию новые животноводческие помещения, обновляет машинно-тракторный парк, повышает продуктивность животноводства.

Стабильный слаженный коллектив постоянно находится в поиске новых технологий: здесь работают более 140 тружеников, в основном опытные специалисты, механизаторы и животноводы.

«Уральцы» в числе первых хозяйств Пермского края успешно завершили весенне-полевые работы в агротехнические сроки, достигнув высоких показателей по производству молока и мяса. В весеннюю страду механизаторами проделан большой объем работ.

Посеяно зерновых на площади 1780 гектаров, однолетних – 229 гектаров. Проведено боронование и подкормлено 2030 гектаров многолетних трав. Внесено удобрений 370 тонн – на 100 тонн больше, чем в прошлом году.

За весь период проведения полевых работ не было замечено ни одного нарушения трудовой и технологической дисциплин. Следует особо отметить механизаторов, вложивших наибольший вклад своим трудолюбием и усердием: О. А. Касаткина, К. В. Костарева, Н. В. Шилоносова, А. В. Шаламова, С. В. Софьина, И. В. Сыромятникова, К. И. Шистерова и других.

В хозяйстве насчитывается более 1680 голов крупного рогатого скота, в том числе молочное стадо в 752 головы. В зимне-стойловый период общественное животноводство полностью было обеспечено грубыми и сочными кормами.

Животноводами хозяйства увеличена продажа молока за зимовку на 61,7 тонны. Привесы на откорме молодняка составили плюсом 16,6 тонны. По надою молока в числе передовиков Андрей Жунев и Светлана Новикова. Отлично сработали животноводы Агаповской фермы (заведующая А. Ф. Гуляева).

По привесам КРС отличились телятницы Минина Наталья, Радостева Наталья, Гуляева Эльвира, Вештемова Надежда, Богомягкова Клавдия. На собрании было отмечено, что в этом году животноводам поставлены очередные задачи по дальнейшему улучшению качества молока.

Необходимо принять все меры по сохранению продуктивности молочного стада, увеличить количество коров на 50 голов, продать молодняка КРС 30–50 голов, построить корпус для молодняка и сдать его в эксплуатацию к 1 октября. Эта динамика развития обусловлена тем, что в сельском хозяйстве простоев и выходных в замкнутом цикле не может быть.

Всё находится в постоянном движении, требующем и исполнительности, и, конечно, инициативы, и ответственности работников хозяйства. Ведь в конечном итоге всё зависит от людей, их нацеленности на результат.

Надо отметить, что собранию коллектива предшествовало выступление художественной самодеятельности СДК деревни Постаноги. Этот аккорд как бы задал тон и праздничный настрой демонстрационному показу современной сельскохозяйственной техники.

Перед жителями поселения продефилировали под управлением опытных механизаторов машины и трактора отечественного и импортного производства – МТЗ, Т-150, «Джон Дир» – с агрегатами, способными на высоком агротехническом уровне и с высокой производительностью проводить полевые работы.

Были показаны и комбайны для скашивания трав и уборки зерна: «Дон-680», «Вектор-410». В колонне порадовал глаз и новенький КамАЗ…

Мечтали ли жители этого села лет двадцать тому назад о такой могучей технике?! Постаноги считаются отдаленным хозяйством в Нытвенском районе. Трудностей здесь всегда хватало. Нелегко шло развитие материально-технической базы.

Погода редко балует комфортностью: то дождь, то низкая температура постоянно испытывают хлеборобов на прочность и организованность. Ведь кто обладает этими чертами, а также настойчивостью и упорством в труде, тот и выигрывает у природы.

Не случайно с самыми теплыми поздравлениями коллективу «Уральца» выступил глава района Ринат Менсагирович Хаертдинов.

От себя лично и от имени председателя Земского собрания Сергея Александровича Чащухина он поздравил сельчан с достижениями в труде, успехами в производстве продукции, пожелал благополучия работникам хозяйства и их семьям.

Главный специалист по животноводству Нытвенского района Тамара Оборина тоже поздравила тружеников с праздником, особо приветствовав доярку Светлану Сереброву, одержавшую победу в районном конкурсе операторов машинного доения.

В заключительной официальной части повестки дня лучшим животноводам и механизаторам были вручены денежные премии. Праздничную часть завершило яркое выступление ансамбля «Прикамье» из города Добрянки.

Итоги подведены. Работа продолжается…

Владимир БИКМАЕВ, фото автора