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Пермская краевая газета

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Даму из Прикамья подозревают в причастности к дерзкому похищению мужчины в Выборге

23:19  25.06.17 Криминал

Дерзкое похищение человека произошло, как полагают правоохранители, в городе Выборг Ленинградской области во второй половине дня 19 июня 2017-го.

С сообщением об этом к местным блюстителям порядка обратилась женщина, служащая курьером в одном из предприятий. По данным телеканала «360», гражданка заявила, что на ее глазах неизвестные напали на 37-летнего мужчину, насильно затолкали того в иномарку Mercedes Е-200 и повезли по Северной улице в сторону Ленинградского шоссе.

По номеру транспортного средства удалось выяснить, что оно числится в собственности дамы из Пермского края. Интересно, что в доме №7 по Набережной 40-летия ВЛКСМ, возле которого и случился вероятный киднеппинг, находится полицейский участок.

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