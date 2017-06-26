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Пермская краевая газета

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ДТП с кроваво-красными итогами: казахские помидоры в Пермь не доехали

21:23  25.06.17 Бизнес

В ночь на воскресенье, 25 июня 2017-го, на Екатеринбургской кольцевой автодороге улетел в кювет большегруз с фургоном Thermo King, кативший из Казахстана в Пермь. Как оказалось, шофер доставлял в столицу Прикамья партию томатов, но уснул за рулем.

Очевидцы сообщили свердловским СМИ, что обнаружили разбившуюся в ДТП машину около 04:00. Несмотря на то, что тяжелый прицеп полностью раздавил своей массой кабину, молодому водителю удалось выбраться из передряги живым - хотя руку он все же сломал.

Авария случилась между Широкой Речкой и Чусовским трактом. Несколько позже мужчина сумел дозвониться заказчику помидоров, и представитель пермской компании даже приехал на место фурокрушения. Но, оценив состояние плодов, сообщил, что они не нужны.

Между тем, проезжавшие мимо автомобилисты форсмажорным грузом как раз заинтересовались, и шофер успел продать часть его по демпинговой стоимости в 400 рублей ящик. Екатеринбурские СМИ отсмаковали эту деталь, фактически подставив иностранного гостя.

Теперь благодаря уральским интернет-изданиям, его вполне могут привлечь к ответственности за несанкционированную торговлю, да еще и в чужой стране.

Фото «#ДТП96 Екатеринбург», ВКонтакте

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