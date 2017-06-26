Звезда ТВ-проекта «Ты супер!» Кирилл Есин ждёт вызова на репетиции мюзикла о школе для беспризорников

Международный вокальный проект «Ты супер!» на канале НТВ завершен, результаты объявлены, участники – воспитанники детдомов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей в возрасте от 7 до 18 лет – разъехались по домам.

Однако телезрители продолжают его обсуждение: кого-то юные таланты растрогали, кто-то увидел в проекте лишь очередное развлекательное шоу. Впрочем, корреспонденту «Звезды» показалось интересным посмотреть на популярный конкурс ещё с одной стороны – глазами 10-летнего участника Кирилла Есина и его земляков.

Кирилл живет в Губахе, учится в школе № 20, перешел в четвертый класс. В конкурсе успешно преодолел не только кастинги, но и все три тура, в числе финалистов выступал в заключительном концерте в Кремле и затем в отборочном смотре, что проходил в Артеке, для участия в детском «Евровидении».

Несколько дней назад после пятимесячной отлучки он вместе с сопровождавшей его бабушкой Лидией Николаевной, опекуном мальчика, вернулся в родной город.

У Кирилла такое выражение лица, будто он всё время ждет какого-то открытия и сам готов распахнуться навстречу ему, а когда улыбается, то тебе хочется ответить тем же. Короче, у человека позитивное обаяние (для примера представьте себе популярного Ивана Урганта в десятилетнем возрасте.

А вообще-то, замечу, оно, это обаяние, встречается у людей не так уж часто). Когда Кирилл на сцене, это особенно впечатляет. Но сейчас утренний час, мы сидим в губахинском Дворце культуры «Энергетик», и мой собеседник «закрыт» и немногословен.

– Какое самое яркое твое впечатление, – спрашиваю, – из этих пяти месяцев?

– Особенно запомнилось первое выступление, – по-ученически отвечает он. – Я исполнял песню «Ночь». А потом сильно переживал, думал, что дальше не пройду.

– Долго готовились?

– До выступления три недели репетировали. Нас 92 человека было. Каждому подбирали песню, с каждым разучивали, ставили. – А как интересно была оформлена сцена! – считает нужным дополнить Лидия Николаевна. – Оказалось, что даже знакомую песню можно преподнести совершенно неожиданно. Ни одна не повторяла оригинал.

Но, кажется, мы забегаем вперед. Как третьеклассник из далекой от Москвы Губахи оказался на одном из крупнейших федеральных телеканалов? Что этому предшествовало? Тут уж бабушка, с полгода назад оставившая свою работу ради сопровождения внука в столицу, берет ответ на себя.

– Запрос пришел по линии соцзащиты, – объясняет. – Из краевой соцзащиты – в городскую, оттуда – во Дворец культуры. А Кирилл занимается здесь, в детской вокальной студии «Вариант», с семи лет. Заявку в Пермь отправили на него. Кастинг проходил в два этапа: сначала Москва затребовала видеозапись, потом прослушивание по скайпу. Сказали: как решим – позвоним. В конце концов позвонили: «Покупаем вам билеты – приезжайте». 15 января приехали. Затем началась подготовка номеров, за ней – прогоны.

– А как же учеба в школе?

– Дети продолжали учиться, каждый по программе своего класса. На базу отдыха, где все мы жили, приезжали учителя из соседней Истринской школы, занимались с ребятами. Третьеклассников вместе с Кириллом сначала было трое, потом двое – по существу проходили индивидуальные занятия. В результате имеем официальное письмо с оценками за учебу. В нём у Кирилла четверки и пятерки.

– Каждый день – только репетиции и уроки?

– Совсем нет. После каждого выступления участникам предлагалось отдохнуть: были поездки в зоопарк и на ипподром, в цирк Никулина и «Москвариум», на мюзикл «Золушка» и в «Мосфильм»… А между собой ребята познакомились и сдружились очень быстро. Компанейские, открытые дети. Малышня не отходила от тех, кто постарше. Дружно жили.

– Кирилл, ты за это время, наверно, успел подрасти? – стараюсь вернуть в разговор виновника торжества.

– На целых пять сантиметров! – оживляется Кирилл. – Да на три, – корректирует бабушка. – Нет, на пять, – проявляет твердость внук.

Надо переключать внимание со спорного вопроса на другой.

– Честно сказать, из пяти исполненных тобой песен мне больше всего понравилась «Моя бабушка курит трубку», – говорю. – В ней ты особенно раскованный и заводной. Да и члены жюри относительно неё не скупились на эпитеты, мол, «круто, стильно, неповторимо, очаровал всех стильным номером и необыкновенным исполнением»…

– Вообще-то мне больше нравится «Ночь». А «Бабушка» какая-то больно взрослая. – Его трясло на каждом выступлении, пока оно не пройдет, – «разоблачает» внука Лидия Николаевна, но, похоже, говорить об этом Кириллу не хочется.

– Что ты почувствовал, когда оказался в числе финалистов?

– Обрадовался. Почувствовал, что всё возможно. И зависит от меня самого.

– Ты кем хочешь стать?

– Хочу научиться красиво петь и чаще выступать на сцене. Для этого хожу в музыкальную школу. Буду певцом.

Думаю, роль бабушки (в моем воображении она словно шагнула в реальность из той песни Сукачёва, хоть и не курит трубку) в жизни Кирилла уже понятна. Сама выросшая без родителей, Лидия Николаевна, когда отца и мать Кирилла лишили родительских прав, взяла в свою семью внука и его старшую сестру.

Ничуть не утратившая интереса к жизни и её разнообразию, Лидия Николаевна вместе с Кириллом пережила каждую минуту конкурса, всё, что сопутствовало ему. Но тут, судя по всему, потребовалось не только её деятельное участие.

– С участниками конкурса психологи работали всё время, – рассказывает бабушка. – И в перерывах на базе отдыха, и перед выступлениями в студии. Плюс режиссёры, музыканты, костюмеры… Очень много взрослых было задействовано, каждый отвечал за своё: одни, например, за экскурсии, другие за репетиции, третьи за выступления… По данным НТВ, свыше 500 сотрудников трудились на проекте. Работа огромная.

– И соревновательная. Не было такого, что кого-то из участников хотелось поскорей вывести из игры, так или иначе поставить подножку?

– Нет, не было. От жюри шло: у каждого участника выделяли его индивидуальность, его «особинки». И неизменно поддерживали: «Ты молодец», «Ты умничка». Дети возвращались со сцены окрыленные. А если и были замечания, то тактичные. Отдельные истории, когда поздравить юных исполнителей приходили известные артисты, а также случались неожиданные встречи с «потерявшимися» родителями. Как, скажем, у Кирилла с мамой. Тут, понятно, тоже постарались телевизионщики. Вот эта царившая на проекте человеческая атмосфера и задавала уровень поведения и отношений. Ни у кого из детей не приходилось пробиваться через скорлупу недоверия – они были открытыми и честными. За всё время не произошло ни одного неприятного случая. Нигде ни разу нас не обидели. Ни детей, ни взрослых.

– Когда смотрели передачи «Ты супер!», не появлялось ощущения, что они давят на жалость по отношению к детям-сиротам? – этот вопрос я задаю директору Дворца культуры Марине Губиной.

– Мне кажется, здесь было другое: у участников проекта повысилась самооценка, – отвечает она. – Известно, как болезненны для детей, живущих без родителей, мысли: я не такой, как все, я хуже «домашних». А тут очень многие поверили в себя. Действительно, они были красивы, талантливы и достойны самого лучшего. Недаром благодаря проекту некоторые участники нашли новые семьи.

В фойе губахинского Дворца культуры – новый стенд: поздравление финалиста проекта «Ты супер!» Кирилла Есина, его конкурсные фотографии, теплые слова поддержки.

– Он изменился? – спрашиваю у тех, кто знал его и раньше.

– Это эмоциональный, выразительный, творческий человек, – руководитель вокальной студии Екатерина Архилина не жалеет восторженных слов. – Дар у мальчика есть, занятия в студии раскрыли его яркость и незаурядность. На сцене Кирилл обаятельный и улыбчивый. А в жизни были и переживания со слезами, были и хлопанья дверью, после которых, правда, он всегда возвращался. В итоге ни разу не отказался от выступления. А после конкурса НТВ, на мой взгляд, он почувствовал себя ещё уверенней.

– Кирилл – ребенок сцены, – дополняет директор дворца. – Там он гармоничный: голос – обаяние – движения. Когда он выходит – артист. А так – обычный мальчишка. И, можно сказать, к «Ты супер!» шел постепенно. Первый год позанимался – стал выходить на сцену. Сначала муниципальную, потом краевую и дальше. 2016-й был щедрым для него: участвовал в конкурсах в Перми и Екатеринбурге, дважды стал лауреатом.

Наверное, в Губахе ещё долго будут вспоминать праздник в «Энергетике», который состоялся совсем недавно. Да, в честь 10-летнего Кирилла Есина, вернувшегося домой. «Люди его ждали», – объясняют во Дворце культуры. В тот день зал на 350 мест едва вместил 500 человек.

При этом царила дружеская, почти домашняя атмосфера, а гордостью за свой город, кажется, был пропитан сам воздух. Кирилла не отпустили со сцены, пока он не исполнил все пять своих конкурсных песен.

Ну а что дальше? К чести телеканала, он не собирается забывать «тех, кого приручил». Как было объявлено на заключительном концерте в Кремле, в сентябре начнется работа над постановкой мюзикла «Республика ШКИД» – исполнителями станут участники проекта «Ты супер!».

Также они будут участвовать в качестве артистов на главных новогодних ёлках для детей. А каждый из почти двух десятков финалистов (российских – 17) станет получать стипендию, чтобы мог развивать свой талант. Кстати, у проекта планируется продолжение – не только среди юных солистов, но и танцоров.

«У нас много талантливых ребятишек», – с гордостью говорят губахинцы. И попробуй теперь не поверить им.

Людмила КАРГОПОЛЬЦЕВА