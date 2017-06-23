Главный пермский коммунист призвал на ЗС не давать больницам 300 млн рублей на погашение долга в 434 млн

Вчера состоялось июньское пленарное заседание краевого Законодательного собрания, на котором было рассмотрено чуть больше трёх десятков вопросов.

Благодаря проработанности повестки и отсутствию конфликтных законопроектов парламентарии закончили свою работу ещё до обеденного перерыва. Повлияли и отпускные настроения, ведь это была последняя пленарка перед июльскими каникулами.

И в следующий раз депутаты соберутся для обсуждения и принятия законов только во второй половине августа.

Скудность повестки обычно выносит во главу угла второстепенные законопроекты. Нынче главной была пусть маленькая по тексту, но очень значимая по содержанию инициатива. Глава региона Максим Решетников предложил дополнительно выделить на госпрограмму «Развитие здравоохранения» триста миллионов рублей.

Как доложила на пленарном заседании и. о. министра финансов Елена Чугарина, эти средства нужны отрасли для финансового оздоровления тридцати трёх лечебных учреждений, имеющих существенную кредиторскую задолженность.

– Данная просроченная задолженность сложилась в результате изменений тарифной политики ФОМСа и соответствующего сокращения финансирования услуг, – отмечала Елена Владимировна. – В результате только в 2016 году кредиторская задолженность учреждений выросла с 61 миллиона рублей на начало года до 250 миллионов к концу. А на 1 июня текущего года размер просроченной кредиторской задолженности достиг 434 миллионов. И в целях того, чтобы сохранить непрерывность оказания медицинских услуг населению, по указанию главы региона разработана программа финансового оздоровления медицинских учреждений…

Как отметила и. о. министра финансов, эта программа включает в себя не только выделение дополнительных средств медицинским учреждениям для погашения долгов, но и массу других мероприятий.

Это и повышение нормативов по оплате амбулаторной помощи, что позволит поликлиническому звену во втором полугодии дополнительно заработать более 60 миллионов рублей. Это и привлечение специалистов минфина и минздрава к контролю за финансовой деятельностью бюджетных учреждений здравоохранения.

Это и введение персональной ответственности главных врачей за финансовое состояние возглавляемых ими учреждений.

К докладчику у народных избранников не возникло никаких вопросов. Ведь депутаты прекрасно помнят, как гробилось здравоохранение при прежнем губернаторе и как любые их попытки спасти отрасль игнорировались исполнительной властью.

Всем было всё понятно, но слово неожиданно взял депутат и руководитель крайкома КПРФ Владимир Корсун. Он в свойственной ему без-апелляционной манере заявил, что выделять такие деньжищи без серьёзных обоснований – это неправильно.

Что коммунисты уж который год просят дать из бюджета несколько миллионов на поддержку детей войны, а им отказывают. А тут без всяких обоснований да ещё и сразу в двух чтениях выделяют 300 миллионов! На погашение долгов!

– Не являются ли эти долги просто плохой работой главных врачей?! – риторически вопрошал Владимир Кузьмич. – Куда смотрели минфин и минздрав?! И почему только у 33 учреждений образовались такие долги?! Считаю, закон принимать нельзя. Здравоохранением надо заниматься продуманно и серьёзно…

Поскольку депутаты уже привыкли к постоянному брюзжанию депутата-коммуниста по поводу и без, воспринимают его гневные речи как часть парламентского ток-шоу, то относиться к его словам всерьёз не стали. И задавать вопросы – тоже.

Просто проголосовали за изменения в закон «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с выделением дополнительных 300 миллионов рублей на госпрограмму «Развитие здравоохранения». Причём сразу в двух чтениях.

Евгений ПЛОТНИКОВ

