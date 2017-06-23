Могилы Леонарда Постникова, основателя российской горнолыжной школы, и его близких осквернены и разорены

Виктор Петрович Астафьев однажды нарёк Чусовой варначьим. Если отрясти с этого словечка горделивую пыль кажущихся превосходных смыслов и перевести на современный русский, получится, что варнаки – это беглые преступники.

Не знаю, как насчёт беглых, но во время и после Великой Отечественной ссыльных и «откинувшихся» в городе было с избытком. О чём, как археологические находки, свидетельствуют некоторые экзотические для Урала и Пермского края отчества их потомков.

Чего греха таить, всякое в Чусовом приключалось. Достаточно упомянуть хотя бы историческое «перо в бок», которое пробило лёгкое будущему классику русской литературы, опубликовавшему в «Чусовском рабочем» фельетон, а затем назвавшему город варначьим.

Однако никогда «потомки варнаков» не доходили в своих «шалостях» до того, чтобы попирать вечный сон предков, ушедших «на Красный Посёлок». Любой чусовлянин знает: Красный Посёлок – местное кладбище.

Уже который год здесь будто Мамай проходит: выдёргивают из земли старые металлические оградки и памятники, унося их в неизвестном направлении, словно подначивая оставшихся на этом свете родственников: а не пора ли, уважаемые, раскошелиться и заказать новые, каменные?

Разумеется, заказывают тут же – на кладбище. Так, к примеру, случилось в минувшем году с захоронениями бабушки и дедушки вашего покорного слуги.

Но если от этого бродячего сюжета, с моей точки зрения, попахивает своеобразным бригадным подрядом, граничащим с кощунством и цинизмом, то только что произошедшее представляется целенаправленным действом. Стыдно и больно: осквернили семейное погребение Постниковых…

9 июня, на девятины, Ольга Леонардовна попроведала свою тётушку – сестру Леонарда Дмитриевича Генриетту, похороненную рядом с братом. 11-го числа сюда с букетом цветов заехал почтить память основателя спортшколы «Огонёк» и Парка истории реки Чусовой командир легендарной «Альфы», Герой Советского Союза Геннадий Зайцев.

Казалось, скорбное место ничем уже не может превысить скорбь. Но 14-го июня вновь посетившая семейный пантеон Ольга Леонардовна испытала буквально шок.

Повален и разбит каменный памятник Зое Михайловне Постниковой, жене Леонарда Дмитриевича, которую воспитанники «Огонька» считали второй матушкой. На могиле Леонарда Дмитриевича (дочь ещё не успела установить памятник - может, и к лучшему?) искорёжен и наполовину оторван его фотопортрет на кресте.

Исчез даже букет от Героя Советского Союза. Вопиющий факт осквернения ещё и отмечен разлитой синей краской.

Но и этим не удовлетворились злоумышленники. Захоронение Постниковых, где в том числе покоится и его мама, учительница русского языка и литературы Мария Ивановна, Леонард Дмитриевич обнёс в своё время посаженными елочками и сосенками.

С годами они поднялись и разрослись, превратившись в естественную ограду. Однако вандалы нарушили и её. Причём не поддающимся человеческим объяснениям образом. Сосны были сломаны – остались одни пеньки, а ветви их оторваны от ствола и разбросаны.

«Ощущение, – замечает Ольга Постникова, – что это делал какой-то сумасшедший!»

Говорят, этот «сумасшедший» уже вычислен местной полицией. Им якобы оказался… бомж. Во всяком случае, так уведомили Ольгу Леонардовну. Вообще-то бомжа найти легче всего.

Но тогда он должен быть прямо-таки былинным – масштаба Соловья-Разбойника, от магического свиста которого не только рушатся деревья, но и падают, раскалываясь надвое, каменные изваяния.

По последним «следопытским» подсчётам, на местном кладбище повалено и разбито порядка десяти памятников из камня. Это лишь в радиусе постниковского некрополя. Впрочем, никто пока не «исследовал» другие направления Красного Посёлка.

Люди сведущие рассказывают о некоем кладбищенском переделе, в который вовлечены две здешние группировки. Но зачем вымещать корпоративную злобу на царстве усопших?

Кроме того, учинившие заступ за запретную черту (лично у меня большие сомнения, что это псих-одиночка) не могли не знать, на кого они поднимают руку, если речь о захоронении Постниковых. Слишком известная фамилия! Даже бомжу.

Значит, ведали о том, что предстоит сотворить? При этом, заметьте, ещё и куражились, по веточке расчленяя сосны, посаженные Леонардом Дмитриевичем. Или и царство мёртвых давно превратилось в территорию чистогана?

…Он сам когда-то выбрал этот холм, где сначала похоронил матушку, а затем – и жену. Приезжал сюда не с пустыми руками и подолгу сидел в одиночестве. Матушка привила ему любовь к стихам, многие из которых он знал наизусть.

Что вспоминалось ему тут, в тишине и задумчивости? Быть может, есенинское: «Хлестнула дерзко за предел / Нас отравившая свобода».

Те, кто впервые навещает этот печальный холм, как правило, отмечают, что с него открывается потрясающий вид на окрестности.

Юрий БЕЛИКОВ, член Международного ПЕН-клуба