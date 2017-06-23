По трассам Прикамья пошли пестуны, прогнанные медведицами

На трассе в Чусовой. Фото «Подслушано Пермь», ВКонтакте

Молодого медведя, очевидно, прогнанного матерью, засняли 22 июня прикамские автомобилисты.

Фото и видео угловатого животного-подростка выложены в соцсетях очевидцами, наблюдавшими пестуна к западу от крайцентра, на подъезде от Юго-Камского. Некоторые источники утверждали, впрочем, что еще один медведь шел к Чусовому, но на фото оказался тот же самый зверь в том же самом месте.

Итак, мишка-тинейджер - в заметно подавленном настроении и явно в состоянии шока. Напомним, что когда у медведицы появляется новое потомство, медвежонок прошлого года, как правило, остается в семье и помогает в воспитании маленьких.

На дороге из Юго-Камского. Скриншот видео «Мой город Пермь», ВКонтакте

Но наступает момент, когда подросток, вполне способный добывать себе пропитание самостоятельно, начинает мешать родительнице, и она избавляется от него. Впрочем, не исключено, что мать встреченного прикамцами косолапого погибла.