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Пермская краевая газета

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На пермской трассе водители спасали яйца из огня

11:31  23.06.17 ДТП

Скриншот видео Кости Попова (см. под текстом)Скриншот видео Кости Попова (см. под текстом)

Чрезвычайная ситуация сложилась в первой половине дня 22 июня 2017-го в Пермском крае на 74 км трассы Кунгур-Лысьва.

Видео происшествия опубликовал на своей странице во ВКонтакте кунгуряк Костя Попов, выпускник политехнического университета. На записи видно, что кабина фургона, доставлявшего груз яиц с птицефабрики, полыхает, но большинство коробок с хрупким диетическим товаром своевременно выгружено на обочину.

По словам очевидцев, спасть яйца из огня шоферу загоревшейся машины помогали водители машин, оказавшиеся в это время в этот час на данном участке дороги и не оставшиеся равнодушными к чужой беде. О причинах воспламенения моторного отсека грузовичка и вероятных пострадавших пока ничего не известно.

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