На пермской трассе водители спасали яйца из огня

Оханские цапли гнездятся в кронах
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Пятница 23 июня 2017 года
Сейчас в Перми +18..+20°C, переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-5 м/с
Подробный прогноз
Скриншот видео Кости Попова (см. под текстом)
Чрезвычайная ситуация сложилась в первой половине дня 22 июня 2017-го в Пермском крае на 74 км трассы Кунгур-Лысьва.
Видео происшествия опубликовал на своей странице во ВКонтакте кунгуряк Костя Попов, выпускник политехнического университета. На записи видно, что кабина фургона, доставлявшего груз яиц с птицефабрики, полыхает, но большинство коробок с хрупким диетическим товаром своевременно выгружено на обочину.
По словам очевидцев, спасть яйца из огня шоферу загоревшейся машины помогали водители машин, оказавшиеся в это время в этот час на данном участке дороги и не оставшиеся равнодушными к чужой беде. О причинах воспламенения моторного отсека грузовичка и вероятных пострадавших пока ничего не известно.
Фото 1 / 1
за неделю за месяц