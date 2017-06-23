Приставы не дали селянам доехать до деревни - арестовали автобус

Арест автобуса, следовавшего по маршруту из Лысьвы в деревню Дуброво, лишил жителей этого населенного пункта транспортного сообщения с райцентром.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, владелец рейсового ПАЗика задолжал по штрафам за нарушение правил дорожного движения 100 тысяч рублей. А вот расплачиваться с казной не спешил.

Поэтому недавно в отношении предпринимателя было возбуждено исполнительное производство, и приставы отправились искать и описывать его имущество. Автобус, стоявший на конечной остановке маршрута, оказался кстати.

Теперь бизнесмен поставлен перед дилеммой: либо совсем лишиться дохода от перевозок пассажиров, либо пустить его часть сразу на расчет по штрафам стражей дорог. Мужчина выбрал второй вариант.

