Селяне подозревают власти района в афере с недвижимостью

Мы, жители села Бырма Кунгурского района Пермского края, возмущены тем, что находящееся на нашей территории здание детского сада, самое современное, за бесценок продано индивидуальному предпринимателю. Дальнейшая судьба этого здания нам не известна, но не безразлична.

Лихие 90-е ещё долго будут откликаться в судьбах жителей различных населённых пунктов и всей нашей страны. Середина 80-х годов для нашей территории (сегодняшнее название – Бырминское сельское поселение Кунгурского муниципального района) была весьма благополучной.

Колхоз крепко стоял на ногах, строились дороги, дома, все были трудо-устроены и получали зарплату, молодёжь оставалась в селе, образовывались молодые семьи, рождались дети. А вот с детским садом была большая проблема.

Дети ходили в ясли и садик. Но здания эти были маленькими, неприспособленными и очень холодными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потребность в садике стояла остро. И тогда огромными усилиями и с подачи заведующей детсадом Вековшининой, под деятельным руководством председателя колхоза Передернина здание было построено.

В 1988 году садик начал работать в новом типовом двухэтажном кирпичном здании на четыре группы. Радости не было предела! Спальни отдельно, игровые отдельно, тёплые удобные туалеты, тёплые полы, пищеблок… И всё в одном здании! На тот момент всё соответствовало и санитарным, и пожарным требованиям.

И вот колхоз приказал долго жить… Нет работы, нет зарплат, а если и были, то изредка, и либо мясом, либо зерном. Молодёжь стала разъезжаться, население обнищало, рождаемость упала. К концу 90-х в садике из четырёх полных групп осталась одна.

Нечем было платить, поэтому родители по возможности оставляли детей дома. Посещаемость была крайне низкой: 5–6 человек из 25 по списку.

Ещё в начале двухтысячных управление образования Кунгурского района предлагало закрыть детский сад. Но тогда работники детского учреждения пошли по домам убеждать родителей водить детей в садик регулярно. Помогло. Группу сохранили. А на свободные площади поселили сельскую библиотеку. Так было до 2016 года.

Но вот наступили «весёлые» времена. Детей на территории, естественно, не стало больше, те, кто в садик ходил, делали это достаточно регулярно, наполняемость группы была. Случилась новая беда!

Типовое здание детского сада вдруг перестало соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, и чтобы привести его в соответствие, нужны деньги, а их, конечно же, как всегда, нет.

И всё – лёгким рукопожатием местных начальников, не без участия районных, группу детского сада из типового переводят в неприспособленное здание местной школы, где дети и спят, и кушают, и проводят занятия и подвижные игры. Всё в одном помещении.

Во время занятий с одними (группа разновозрастная) других выводят в тёмный коридор, где расположена раздевалка. Сушить одежду после прогулок негде. Да и площадки оборудованной, какая была в прежнем детском саду, нет.

Пищеблок один на садик и школу, поэтому приготовленную пищу приносят через улицу. В зимнее время углы помещения группы промерзали, стояла сырость, завелись муравьи. Канализация тоже сделана на скорую руку и даёт сбои.

Эти условия и это состояние, видимо, соответствуют санитарным и пожарным нормам! Очень сомнительно!

Есть в Кунгурском районе территории, которые мечтают иметь такое здание детского сада, какое имели мы. Но наши начальники решили, что дороговато содержать одну группу в таком здании. Ведь собственные дети уехали в город. И внуки воспитываются в городских садиках. Детский сад стал не нужен.

Группу перевели в гораздо худшие условия, библиотеку из этого здания, естественно, тоже переселили, изрядно потеснив Дом культуры. А здание остаточной стоимостью 8 165 345 рублей продали с аукциона за 500 тысяч рублей.

И покупатель, конечно, нашёлся! Что со зданием будет дальше, остаётся только догадываться. Нет сомнений, что сделка совершена по всем правилам. Уж этому наши «вершители судеб» научились.

Но где здравый смысл, где видение дальше своего носа? Сэкономили?! Не факт! Уж наверняка можно найти разумное применение этому зданию, причём самому новому из всех административных зданий на территории поселения.

И не загонять детей в тёмный, холодный, не приспособленный к нормальным условиям угол, не отвечающий никаким требованиям и нормам. Удивительно, почему существующий детский сад не соответствовал нормам, а это помещение, выделенное в старой школе, устроило все проверяющие инстанции?!

Знаем, что на все изложенные факты ответят начальники. «Нерентабельно!» – скажут они. Да, может, и так, но даже в такой глуши, как наше село, как ни странно, живут люди, рождаются дети.

И мы хотим, чтоб у нас было будущее, мы не виноваты, что сельское поселение дотационное, что районные власти не помогли с лицензированием детского сада. В различных отчётах, на сельских сходах, в местных газетах с гордостью рапортуют о том, что там построен садик, что тут открыли группу, сколько средств на это выделено.

А сохранить то, что имеется, восстановить – это не входит в планы района?И лозунг «Всё лучшее – детям» уже устарел? Или дети – это уже не наше будущее? Ответьте, господа!

Мы требуем отменить сделку и оставить здание в Бырминском поселении, помочь решить вопрос с его использованием. Это наше единственное новое здание на территории, его строили нашими силами. Конечно, легко распоряжаться тем, что создавалось не тобою.

Просим помочь разобраться с нашей проблемой в ближайшее время, пока не начали разбирать наш детский сад на материал, так как боимся, что новый покупатель приобрёл его под слом.

Жители села Бырма, всего более 100 подписей

Использовано фото Бырмы со страницы Кунгурского района в Одноклассниках