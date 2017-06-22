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Пермская краевая газета

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Бывший пермский врач продал московский «Военторг» китайцам примерно за 10 млрд рублей

14:17  22.06.17 Бизнес

Деловые издания столицы сообщают о крупнейшей в текущем году сделке по купле-продаже российской недвижимости. На днях примерно за 10-11 млрд рублей в собственность китайской компании Fosun Group и частично фирмы-соинвестора Аvica Management Company перешло здание московского «Военторга».

Как отмечают эксперты, это был последний отечественный актив жителя Монако, а прежде врача-пермяка, затем владельца «Уралкалия» и прочего, включая коренные месторождения алмазов в Александровском районе Пермского края, Дмитрия Рыболовлева. В связи со скандальным разводом олигарх провел блестящую операцию по оптимизации собственности, так алмазные залежи, по некоторым данным, были подарены дочери Екатерине на день рождения, а особняк, купленный у будущего американского президента Дональда Трампа, приговорен к сносу.

В итоге, совместно нажитое в браке значительно уменьшилось в размерах, и экс-супруге пришлось удовлетвориться не половиной состояния бывшего мужа, а шестью сотнями миллионов долларов отступных. Теперь же Рыболовлев избавился и от всего, что материально привязывало его к родной стране и могло быть использовано властями для обеспечения сговорчивости долларового миллиардера.

По данным открытых источников, некогда, примерно 7 лет назад, «Военторг» был передан пермяку Сулейманом Керимовым - в порядке оплаты части пакета «Уралкалия»

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