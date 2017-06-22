Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 22 июня 2017 года

встречай юбилей +100

За просчет березниковских чиновников жительница города получит с России 7730 евро

12:09  22.06.17 Вердикт

Жительница города Березники Пермского края Татьяна Богомолова спустя почти 10 лет с момента нарушения ее прав работниками муниципальной службы отсудила у Российской Федерации 7730 евро компенсационных выплат.

Как следует из пресс-релиза по делу «Богомолова против России», 20 июня обнародованного секретариатом Европейского суда по правам человека, теперь государство должно своей 39-летней гражданке 7500 евро компенсации морального вреда, 130 евро компенсации материального ущерба и 100 евро - на возмещение судебных издержек.

Когда же все случилось, Татьяне было 29 лет, а ее сыну - 6. И именно его фотографией городской муниципальный центр психолого-медико-социального сопровождения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приведено современное название учреждения), проиллюстрировал обложку буклета «Дети нуждаются в семье».

Съемка ребенка велась с разрешения матери, но на использование изображения в пропагандистских целях с таким контекстом она согласия не давала. Между тем, распространение 200 экземляров брошюры по городу имело серьезные имиджевые последствия и для мальчика, над которым начали издеваться сверстники, и для женщины.

Пытаясь добиться справедливости в Березниковском суде и в судах более высоких инстанций, потерпевшая доказывала, что использование фотографии создало у земляков и сослуживцев ложное впечатление, мол, она отказалась от своего сына, и это повлияло на ее репутацию не только как матери, но и как школьного учителя.

Но в своем Отечестве инициатор тяжбы понимания не нашла, поэтому 9 февраля 2009-го обратилась за помощью в Страсбург. С того момента минуло уже более 8 лет, а недавно жалоба была рассмотрена и удовлетворена. Признано, что Россия нарушила статью 8 европейской Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

Решение было вынесено Палатой из семи судей, среди которых были Хелена Едерблом (Швеция), Луис Лопес Герра (Испания), Дмитрий Дедов (Россия), Пер Пастор Виланова (Андорра), Алена Полячкова (Словакия), Георгиос А. Сергидес (Кипр), Джолиен Щуккинг (Нидерланды), а также Стивен Филлипс, секретарь секции ЕСПЧ.

Добавим, что Конституции РФ данный вердикт Европейского суда по правам человека не противоречит, а поэтому должен быть исполнен - согласно постановления Конституционного суда РФ от 14 июля 2015 года.

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Оханские цапли гнездятся в кронах

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость ДТП Живодеры Звезда Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество От читателя Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация