За просчет березниковских чиновников жительница города получит с России 7730 евро

Жительница города Березники Пермского края Татьяна Богомолова спустя почти 10 лет с момента нарушения ее прав работниками муниципальной службы отсудила у Российской Федерации 7730 евро компенсационных выплат.

Как следует из пресс-релиза по делу «Богомолова против России», 20 июня обнародованного секретариатом Европейского суда по правам человека, теперь государство должно своей 39-летней гражданке 7500 евро компенсации морального вреда, 130 евро компенсации материального ущерба и 100 евро - на возмещение судебных издержек.

Когда же все случилось, Татьяне было 29 лет, а ее сыну - 6. И именно его фотографией городской муниципальный центр психолого-медико-социального сопровождения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приведено современное название учреждения), проиллюстрировал обложку буклета «Дети нуждаются в семье».

Съемка ребенка велась с разрешения матери, но на использование изображения в пропагандистских целях с таким контекстом она согласия не давала. Между тем, распространение 200 экземляров брошюры по городу имело серьезные имиджевые последствия и для мальчика, над которым начали издеваться сверстники, и для женщины.

Пытаясь добиться справедливости в Березниковском суде и в судах более высоких инстанций, потерпевшая доказывала, что использование фотографии создало у земляков и сослуживцев ложное впечатление, мол, она отказалась от своего сына, и это повлияло на ее репутацию не только как матери, но и как школьного учителя.

Но в своем Отечестве инициатор тяжбы понимания не нашла, поэтому 9 февраля 2009-го обратилась за помощью в Страсбург. С того момента минуло уже более 8 лет, а недавно жалоба была рассмотрена и удовлетворена. Признано, что Россия нарушила статью 8 европейской Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

Решение было вынесено Палатой из семи судей, среди которых были Хелена Едерблом (Швеция), Луис Лопес Герра (Испания), Дмитрий Дедов (Россия), Пер Пастор Виланова (Андорра), Алена Полячкова (Словакия), Георгиос А. Сергидес (Кипр), Джолиен Щуккинг (Нидерланды), а также Стивен Филлипс, секретарь секции ЕСПЧ.

Добавим, что Конституции РФ данный вердикт Европейского суда по правам человека не противоречит, а поэтому должен быть исполнен - согласно постановления Конституционного суда РФ от 14 июля 2015 года.