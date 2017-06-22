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Пермская краевая газета

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Грабитель с педофильскими наклонностями задержан в Чусовом

07:13  22.06.17 Криминал

Очень странное ограбление, причем с педофильским уклоном, совершено намедни в Чусовом.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 37-летний ранее судимый горожанин залез через открытое окно детского сада прямиком в спальню малолетних и спрятался за штору. Что было на уме у извращенца - неизвестно, поскольку мужчину случайно обнаружила воспитательница, и ему пришлось напасть на женщину и ретироваться.

Когда работница дошкольного учреждения схватила злоумышленника и стала звать людей на помощь, тот ударил ее ногой в лицо, отобрал у гражданки сотовый телефон и сумочку, а затем выпрыгнул через окно на улицу. Позже рецидивист был задержан, а суд отправил его под арест.

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