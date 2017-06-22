Из-за волков и медведей жителям прикамского поселка не рекомендовано ходить в лес

Оханские цапли гнездятся в кронах
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Четверг 22 июня 2017 года
Во вторник поблизости от поселка Калино Чусовского района Пермского края сотрудником лесничества была обнаружена стая из пяти волков, а также следы медведицы с медвежонком, которые тоже промышляли в окрестностях посёлка.
Взрослая матёрая самка с пятью волчатами-подростками может представлять опасность, так как, защищая волчат или пытаясь добыть им пропитание при неудачной охоте в лесу, волчицы иногда способны проявить агрессию по отношению к людям.
«Любая мать, которая смотрит за своим ребёнком, готова броситься на его защиту, – пояснил директор Чусовского лесничества Андрей Баша. – Но, как правило, хищные животные стараются сначала отпугнуть, предупредить человека: не ходи дальше!»
И хотя особой опасности для жителей работники Чусовского лесничества пока не видят, однако в местных СМИ уже появилось объявление, в котором людей просят воздержаться от посещения лесного массива около поселка Калино в тёмное время суток.
Несмотря на то что нападения волков или медведей на человека бывают редко, напомним, что в соседнем Лысьвенском районе в 2009 году другая волчица загрызла девятилетнего мальчика, который катался на лыжах на окраине поселка Кын.
Юрий СОФОНОВ
Фото 1 / 1
за неделю за месяц