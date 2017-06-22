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Пермская краевая газета

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Из-за волков и медведей жителям прикамского поселка не рекомендовано ходить в лес

06:52  22.06.17 Экология

Во вторник поблизости от поселка Калино Чусовского района Пермского края сотрудником лесничества была обнаружена стая из пяти волков, а также следы медведицы с медвежонком, которые тоже промышляли в окрестностях посёлка.

Взрослая матёрая самка с пятью волчатами-подростками может представлять опасность, так как, защищая волчат или пытаясь добыть им пропитание при неудачной охоте в лесу, волчицы иногда способны проявить агрессию по отношению к людям.

«Любая мать, которая смотрит за своим ребёнком, готова броситься на его защиту, – пояснил директор Чусовского лесничества Андрей Баша. – Но, как правило, хищные животные стараются сначала отпугнуть, предупредить человека: не ходи дальше!»

И хотя особой опасности для жителей работники Чусовского лесничества пока не видят, однако в местных СМИ уже появилось объявление, в котором людей просят воздержаться от посещения лесного массива около поселка Калино в тёмное время суток.

Несмотря на то что нападения волков или медведей на человека бывают редко, напомним, что в соседнем Лысьвенском районе в 2009 году другая волчица загрызла девятилетнего мальчика, который катался на лыжах на окраине поселка Кын.

Юрий СОФОНОВ

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