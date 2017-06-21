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Пермская краевая газета

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Два прикамца сожгли магазин, не желая отдавать деньги за взятое в долг и уже употребленное пойло

20:26  21.06.17 Вердикт

Кудымкарский суд признал виновными в уничтожении чужого имущества путем поджога, то есть общеопасным способом, двух молодых жителей Коми округа - 23 и 26 лет от роду.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, как-то раз осенью 2016-го парням захотелось выпить, но денег не было. И тогда их знакомая, продавщица магазина, отпустила им взаймы несколько кейсов слабоалкогольного напитка, а его стоимость записала в долговую тетрадку.

Но вылакав вскоре всё, принесенное из торговой точки, опьяневшая парочка решила, что отдавать деньги будет не нужно, ежели от записей работницы сельского прилавка останется лишь пепел. Поэтому они еще раз посетили хозяйство своей благодетельницы и подпалили здание.

В результате, оно сгорело вместе с товарами, и общий ущерб составил почти 0,7 млн рублей. Подозреваемых вскоре вычислили, а нынче суд отправил одного поджигателя на 3 года 3 месяца в колонию общего режима, второго - на 2 года 9 месяцев в колонию-поселение.

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